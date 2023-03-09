Захарова предостерегла Польшу от строительства военного центра на Украине
Строительство военно-полевого учебного центра на территории Украины втянет Польшу в конфликт. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще-то, видимо, не беспокоит», — сказала она (цитата по ТАСС).
Захарова напомнила, что военные объекты на Украине являются законной целью российской армии. По словам дипломата, Варшава продолжает «ползучее освоение» Украины. Она добавила, что создание ранее анонсированного «Польского добровольческого легиона» необходимо Польше для контроля над органами власти и силовиками в Западной Украине. Захарова отметила, что военный центр увеличит численность этой группировки.
Таким образом дипломат прокомментировала публикацию украинских СМИ о планах польской компании «Любава» построить военно-полевой учебный центр в Волынской области Украины. База рассчитана на 600 украинских военных.
16 февраля польское издание Onet сообщило о начале формирования на Украине первого польского специального подразделения в составе ВСУ. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отказался комментировать публикацию, подчеркнув, что польские военные не принимают участие в боевых действиях на Украине. Он пояснил, что Варшава поставляет военную технику Киеву, помогает обучать военных, а также отправляет гуманитарную помощь.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.