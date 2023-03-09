Захарова предостерегла Польшу от строительства военного центра на Украине

16 февраля польское издание Onet сообщило о начале формирования на Украине первого польского специального подразделения в составе ВСУ. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отказался комментировать публикацию, подчеркнув, что польские военные не принимают участие в боевых действиях на Украине. Он пояснил, что Варшава поставляет военную технику Киеву, помогает обучать военных, а также отправляет гуманитарную помощь.