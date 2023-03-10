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В Кремле негативно оценили запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

Ведомости

Москва негативно относится к запрету на въезд в Армению ряду российских медиаменеджеров и депутатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Откровенно — мы к этому относимся негативно. Армения — это наш большой друг, союзник, стратегический партнер, и, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев», — сказал представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что в будущем в отношениях России и Армении не возникнет таких инцидентов.

8 марта «Sputnik Армения» со ссылкой на источники сообщило, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову ограничили въезд в Армению. По данным собеседника, журналист узнал об этом по прибытии в Ереван, где ему сообщили, что он находится в списке «нежелательных лиц». Причины такого решения армянских властей не уточняются.

В октябре 2022 г. въезд в Армению также был запрещен главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Причины такого решения она не назвала, с какого момента действует запрет не уточнялось.

Симоньян отметила, что попасть в страну также не может депутат Госдумы Константин Затулин. По словам российского депутата, он получил соответствующее письмо от парламента Армении, в котором говорилось, что его публичные заявления «наносят ущерб» республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных