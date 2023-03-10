В Кремле негативно оценили запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

8 марта «Sputnik Армения» со ссылкой на источники сообщило, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову ограничили въезд в Армению. По данным собеседника, журналист узнал об этом по прибытии в Ереван, где ему сообщили, что он находится в списке «нежелательных лиц». Причины такого решения армянских властей не уточняются.