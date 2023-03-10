В Кремле негативно оценили запрет на въезд в Армению отдельным россиянам
Москва негативно относится к запрету на въезд в Армению ряду российских медиаменеджеров и депутатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Откровенно — мы к этому относимся негативно. Армения — это наш большой друг, союзник, стратегический партнер, и, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев», — сказал представитель Кремля.
Песков также выразил надежду, что в будущем в отношениях России и Армении не возникнет таких инцидентов.
8 марта «Sputnik Армения» со ссылкой на источники сообщило, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову ограничили въезд в Армению. По данным собеседника, журналист узнал об этом по прибытии в Ереван, где ему сообщили, что он находится в списке «нежелательных лиц». Причины такого решения армянских властей не уточняются.
В октябре 2022 г. въезд в Армению также был запрещен главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Причины такого решения она не назвала, с какого момента действует запрет не уточнялось.
Симоньян отметила, что попасть в страну также не может депутат Госдумы Константин Затулин. По словам российского депутата, он получил соответствующее письмо от парламента Армении, в котором говорилось, что его публичные заявления «наносят ущерб» республике.