В Кремле заявили о совещании Путина с членами Совбеза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча с членами Совета безопасности президента Владимира Путина пройдет сегодня.
«Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сказал Песков.
Путин предложил обсудить на встрече развитие отношений с союзниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Интерфакс». Докладчиком по вопросу сотрудничества с союзом выступит министр иностранных дел Сергей Лавров.
В прошлый раз президент провел закрытое совещание с членами совета 3 марта. Тогда во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и др. Путин проводит заседания с членами Совбеза регулярно.