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В Кремле заявили о совещании Путина с членами Совбеза

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча с членами Совета безопасности президента Владимира Путина пройдет сегодня.

«Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сказал Песков.

Путин предложил обсудить на встрече развитие отношений с союзниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Интерфакс». Докладчиком по вопросу сотрудничества с союзом выступит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В прошлый раз президент провел закрытое совещание с членами совета 3 марта. Тогда во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и др. Путин проводит заседания с членами Совбеза регулярно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных