В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене

«Пока об этом предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет не было. В целом на высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет. Остаются такие больше технические каналы для общения. Но как таковые отношения находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше», – ответил Песков на вопрос, допускают ли встречу Путина с Трампом до выборов в США.