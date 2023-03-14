В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене
Предметного разговора по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом не было, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас на высшем уровне каких-либо контактов с Вашингтоном нет, а при президентстве Трампа общение было «более насыщенное».
«Пока об этом предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет не было. В целом на высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет. Остаются такие больше технические каналы для общения. Но как таковые отношения находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше», – ответил Песков на вопрос, допускают ли встречу Путина с Трампом до выборов в США.
Ранее Трамп связал объемы военной помощи Украине с результатами переговоров с Владимиром Путиным. Об этом бывший президент Соединенных Штатов заявил телеканалу Fox News, который провел опрос возможных кандидатов от Республиканской партии на выборы на пост президента США в 2024 г. Трамп также отметил, что Европа должна самостоятельно платить за свою безопасность. По его словам, европейцы должны помогать Украине больше, чем США, или хотя бы поровну.
В начале марта Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он мог бы положить конец боевым действиям на Украине в течение суток. При этом на вопрос о том, что конкретно он хотел бы сделать, Трамп не ответил.
Ранее Трамп неоднократно осуждал политику Белого дома. В частности, в октябре 2022 г. Трамп заявил, что начало военной операции на Украине произошло из-за риторики действующих американских властей. По его словам, ее бы не произошло, если бы во главе государства стоял он.