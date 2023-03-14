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В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене

Ведомости

Предметного разговора по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом не было, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас на высшем уровне каких-либо контактов с Вашингтоном нет, а при президентстве Трампа общение было «более насыщенное».

«Пока об этом предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет не было. В целом на высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет. Остаются такие больше технические каналы для общения. Но как таковые отношения находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше», – ответил Песков на вопрос, допускают ли встречу Путина с Трампом до выборов в США.

Ранее Трамп связал объемы военной помощи Украине с результатами переговоров с Владимиром Путиным. Об этом бывший президент Соединенных Штатов заявил телеканалу Fox News, который провел опрос возможных кандидатов от Республиканской партии на выборы на пост президента США в 2024 г. Трамп также отметил, что Европа должна самостоятельно платить за свою безопасность. По его словам, европейцы должны помогать Украине больше, чем США, или хотя бы поровну.

Ранее по теме: Трамп: объемы военной помощи Украине будут зависеть от переговоров с Путиным

В начале марта Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он мог бы положить конец боевым действиям на Украине в течение суток. При этом на вопрос о том, что конкретно он хотел бы сделать, Трамп не ответил.

Ранее Трамп неоднократно осуждал политику Белого дома. В частности, в октябре 2022 г. Трамп заявил, что начало военной операции на Украине произошло из-за риторики действующих американских властей. По его словам, ее бы не произошло, если бы во главе государства стоял он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных