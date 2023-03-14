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Пашинян заявил об обеспокоенности Армении, что ее покидает ОДКБ

Ведомости

Армения не собирается выходить из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но сама организация уходит из страны, что тревожит Армению, сказал премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет ТАСС.

«В 2022 г. президент (генсек. – Прим. ТАСС) ОДКБ сказал мне, что в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», – сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, Армения даст согласие на назначение ее представителя на пост заместителя генерального секретаря ОДКБ, если будет уверена в том, что это укрепит ее безопасность.

«Мы с удовольствием получим квоту замгенсека ОДКБ, если с получением этой должности не выйдет, что мы неверный посыл направляем нашему народу, если это будет еще одним фактором к безопасности. Если этого не произойдет, то мы не видим смысла в этой должности», – пояснил Пашинян.

Премьер-министр Армении также добавил, что республика последовательно продолжает работать с ОДКБ.

10 марта стало известно, что Армения отказалась от квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

В январе премьер-министр Армении сообщил, что минобороны страны посчитало нецелесообразным проведение учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» в стране «в сложившейся ситуации». В ОДКБ заявили, что с пониманием отнеслись к решению властей республики.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее по теме: В Армении отказались от квоты заместителя генсека ОДКБ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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