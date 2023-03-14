Пашинян заявил об обеспокоенности Армении, что ее покидает ОДКБ
Армения не собирается выходить из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но сама организация уходит из страны, что тревожит Армению, сказал премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет ТАСС.
«В 2022 г. президент (генсек. – Прим. ТАСС) ОДКБ сказал мне, что в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», – сказал Пашинян.
По словам премьер-министра, Армения даст согласие на назначение ее представителя на пост заместителя генерального секретаря ОДКБ, если будет уверена в том, что это укрепит ее безопасность.
«Мы с удовольствием получим квоту замгенсека ОДКБ, если с получением этой должности не выйдет, что мы неверный посыл направляем нашему народу, если это будет еще одним фактором к безопасности. Если этого не произойдет, то мы не видим смысла в этой должности», – пояснил Пашинян.
Премьер-министр Армении также добавил, что республика последовательно продолжает работать с ОДКБ.
10 марта стало известно, что Армения отказалась от квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.
В январе премьер-министр Армении сообщил, что минобороны страны посчитало нецелесообразным проведение учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» в стране «в сложившейся ситуации». В ОДКБ заявили, что с пониманием отнеслись к решению властей республики.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.