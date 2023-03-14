Пашинян заявил об обеспокоенности Армении, что ее покидает ОДКБ

«В 2022 г. президент (генсек. – Прим. ТАСС) ОДКБ сказал мне, что в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», – сказал Пашинян.