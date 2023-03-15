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Доля рейсов без посадки в Москве впервые достигла 50%

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Доля внутренних рейсов без посадки в Москве впервые достигла 50%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Госкорпорации по организации воздушного движения, опубликованные в Единой межведомственная информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Аналогичную цифру привел глава Росавиации Александр Нерадько на заседании коллегии ведомства 10 марта. По его словам, ожидалось, что в 2022 г. этот показатель увеличится лишь до 46,5%. В 2019 г. доля рейсов в обход Москвы составила 39%, в 2020 г. — 45,6%, а в 2021 г. — 46,3%.

В 2018 г. президент РФ Владимир Путин поручил увеличить число межрегиональных рейсов без посадки в Москве до 50%. Согласно майскому указу, такого показателя нужно было достичь по итогам 2024 г.

Директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий отметил, что до начала спецоперации значительная часть внутрироссийского пассажиропотока приходилась на рейсы, следующие на юг России через Москву. Однако после начала боевых действий на Украине 11 южных аэропортов были закрыты, что привело к росту прямых рейсов на Северный Кавказ и изменению трансферного потока, утверждает представитель S7. Он добавил, что теперь в этот регион летают через региональные хабы, а не через Москву.

Кроме того, на рост доли рейсов в обход Москвы оказал влияние запрет на полеты российских авиакомпаний в страны в Европы, считает авиационный эксперт Григорий Померанцев. По его словам, это привело к фокусированию перевозчиков на внутренних рейсах. Представитель S7 подтвердил, что запрет полетов в Европу дал толчок для активного развития прямых маршрутов между городами России.

Также влияние оказало субсидирование внутренних маршрутов, заявила директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Элина Кулиева. В 2022 г. господдержка составила 174,2 млрд руб. Благодаря этим мерам авиакомпании и аэропорты смогли планомерно продолжить свою деятельность, отметил Нерадько.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных