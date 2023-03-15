Доля рейсов без посадки в Москве впервые достигла 50%

Директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий отметил, что до начала спецоперации значительная часть внутрироссийского пассажиропотока приходилась на рейсы, следующие на юг России через Москву. Однако после начала боевых действий на Украине 11 южных аэропортов были закрыты, что привело к росту прямых рейсов на Северный Кавказ и изменению трансферного потока, утверждает представитель S7. Он добавил, что теперь в этот регион летают через региональные хабы, а не через Москву.