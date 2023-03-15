Доля рейсов без посадки в Москве впервые достигла 50%
Аналогичную цифру привел глава Росавиации Александр Нерадько на заседании коллегии ведомства 10 марта. По его словам, ожидалось, что в 2022 г. этот показатель увеличится лишь до 46,5%. В 2019 г. доля рейсов в обход Москвы составила 39%, в 2020 г. — 45,6%, а в 2021 г. — 46,3%.
В 2018 г. президент РФ Владимир Путин поручил увеличить число межрегиональных рейсов без посадки в Москве до 50%. Согласно майскому указу, такого показателя нужно было достичь по итогам 2024 г.
Директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий отметил, что до начала спецоперации значительная часть внутрироссийского пассажиропотока приходилась на рейсы, следующие на юг России через Москву. Однако после начала боевых действий на Украине 11 южных аэропортов были закрыты, что привело к росту прямых рейсов на Северный Кавказ и изменению трансферного потока, утверждает представитель S7. Он добавил, что теперь в этот регион летают через региональные хабы, а не через Москву.
Кроме того, на рост доли рейсов в обход Москвы оказал влияние запрет на полеты российских авиакомпаний в страны в Европы, считает авиационный эксперт Григорий Померанцев. По его словам, это привело к фокусированию перевозчиков на внутренних рейсах. Представитель S7 подтвердил, что запрет полетов в Европу дал толчок для активного развития прямых маршрутов между городами России.
Также влияние оказало субсидирование внутренних маршрутов, заявила директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Элина Кулиева. В 2022 г. господдержка составила 174,2 млрд руб. Благодаря этим мерам авиакомпании и аэропорты смогли планомерно продолжить свою деятельность, отметил Нерадько.