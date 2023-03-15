Путин потребовал жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в России
Генпрокуратура должна жестко реагировать на попытки дестабилизировать обстановку в России и противодействовать экстремизму. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
«Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму <...>. Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», — сказал он (цитата по ТАСС).
Путин также отметил позитивную динамику в работе Генпрокуратуры по борьбе с экстремизмом, терроризмом, криминалом и коррупцией.
В конце февраля, выступая на расширенной коллегии ФСБ России, президент поручил ведомству продолжить работу по выявлению тех, кто вовлекает россиян в экстремистские и террористические группировки.
Путин также призвал ФСБ пресекать попытки «расколоть, ослабить наше общество». Он отметил, что сейчас предпринимаются активные действия по использованию сепаратизма, национализма, неонацизма и ксенофобии в качестве оружия. Путин подчеркнул, что необходимо противостоять «всей этой мрази».
Накануне, 14 марта, глава государства в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ заявил, что современные проблемы начались после распада Советского Союза. По словам Путина, тогда Запад создал «пятую колонну» в России, чтобы «раскачать политическую ситуацию» изнутри.