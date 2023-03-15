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Политика

Путин потребовал жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в России

Ведомости

Генпрокуратура должна жестко реагировать на попытки дестабилизировать обстановку в России и противодействовать экстремизму. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. 

«Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму <...>. Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», — сказал он (цитата по ТАСС).

Путин также отметил позитивную динамику в работе Генпрокуратуры по борьбе с экстремизмом, терроризмом, криминалом и коррупцией. 

В конце февраля, выступая на расширенной коллегии ФСБ России, президент поручил ведомству продолжить работу по выявлению тех, кто вовлекает россиян в экстремистские и террористические группировки. 

Путин также призвал ФСБ пресекать попытки «расколоть, ослабить наше общество». Он отметил, что сейчас предпринимаются активные действия по использованию сепаратизма, национализма, неонацизма и ксенофобии в качестве оружия. Путин подчеркнул, что необходимо противостоять «всей этой мрази». 

Накануне, 14 марта, глава государства в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ заявил, что современные проблемы начались после распада Советского Союза. По словам Путина, тогда Запад создал «пятую колонну» в России, чтобы «раскачать политическую ситуацию» изнутри. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных