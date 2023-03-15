Путин потребовал жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в России

Путин также призвал ФСБ пресекать попытки «расколоть, ослабить наше общество». Он отметил, что сейчас предпринимаются активные действия по использованию сепаратизма, национализма, неонацизма и ксенофобии в качестве оружия. Путин подчеркнул, что необходимо противостоять «всей этой мрази».