Умер последний главком ВМФ СССР Владимир Чернавин
На 95-м году жизни умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин, передает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
«В ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале после болезни на 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР», – сообщили агентству.
По данным телеканала «Звезда», прощание с Чернавиным пройдет в воинском мемориале в Мытищах.
Владимир Чернавин родился в 1928 г. в Николаеве. Обучался в Ульяновском механическом техникуме, Бакинском военно-морском подготовительном училище, а также Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.
Службу на ВМФ СССР Чернавин начал на Северном флоте в 1951 г. В апреле 1959 г. его назначили командиром строившейся атомной подводной лодки «К-21» проекта 627а «Кит», которая под командованием Чернавина впервые в истории отечественного флота совершила автономный поход в Арктику. В 1966 г. бывший главком ВМФ был участником и командиром походного штаба трансокеанского перехода двух атомоходов «К-116» и «К-133» с Северного на Тихоокеанский флот, которые впервые в истории советского флота за полтора месяца прошли 25 000 миль в подводном положении.
Чернавин имеет звание Героя Советского Союза (1981 г.), адмирала флота (1983 г.). В период с 1985 по 1992 г. он занимал должность Главнокомандующего ВМФ – заместителя Министра обороны СССР. Последний главком ВМФ СССР был награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, «За морские заслуги», двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и «Во славу флота российского».