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Умер последний главком ВМФ СССР Владимир Чернавин

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На 95-м году жизни умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин, передает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

«В ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале после болезни на 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР», – сообщили агентству.

По данным телеканала «Звезда», прощание с Чернавиным пройдет в воинском мемориале в Мытищах.

Владимир Чернавин родился в 1928 г. в Николаеве. Обучался в Ульяновском механическом техникуме, Бакинском военно-морском подготовительном училище, а также Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.

Службу на ВМФ СССР Чернавин начал на Северном флоте в 1951 г. В апреле 1959 г. его назначили командиром строившейся атомной подводной лодки «К-21» проекта 627а «Кит», которая под командованием Чернавина впервые в истории отечественного флота совершила автономный поход в Арктику. В 1966 г. бывший главком ВМФ был участником и командиром походного штаба трансокеанского перехода двух атомоходов «К-116» и «К-133» с Северного на Тихоокеанский флот, которые впервые в истории советского флота за полтора месяца прошли 25 000 миль в подводном положении.

Чернавин имеет звание Героя Советского Союза (1981 г.), адмирала флота (1983 г.). В период с 1985 по 1992 г. он занимал должность Главнокомандующего ВМФ – заместителя Министра обороны СССР. Последний главком ВМФ СССР был награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, «За морские заслуги», двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и «Во славу флота российского».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных