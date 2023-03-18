Умер последний главком ВМФ СССР Владимир Чернавин

Службу на ВМФ СССР Чернавин начал на Северном флоте в 1951 г. В апреле 1959 г. его назначили командиром строившейся атомной подводной лодки «К-21» проекта 627а «Кит», которая под командованием Чернавина впервые в истории отечественного флота совершила автономный поход в Арктику. В 1966 г. бывший главком ВМФ был участником и командиром походного штаба трансокеанского перехода двух атомоходов «К-116» и «К-133» с Северного на Тихоокеанский флот, которые впервые в истории советского флота за полтора месяца прошли 25 000 миль в подводном положении.