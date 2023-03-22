В Польше выразили обеспокоенность прошедшим визитом Си Цзиньпина в Россию

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Тогда же у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили ситуацию в мире и на Украине.