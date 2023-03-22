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В Польше выразили обеспокоенность прошедшим визитом Си Цзиньпина в Россию

Ведомости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает небезопасным укрепление отношений России и Китая. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, пишет ТАСС.

«Визит председателя КНР в Москву вызывает у нас беспокойство. <...> Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию», – сказал премьер-министр. По его мнению, «ось Китай – Россия» небезопасна.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Тогда же у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили ситуацию в мире и на Украине.

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На следующий день, 21 марта, состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком и расширенном составе. По итогам встречи лидеры государств подписали ряд заявлений, которые касаются планов экономического сотрудничества и углубления партнерства. Помимо этого, Россия и Китай приняли совместное заявление, где подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности.

После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили западные страны нервничать и, по его мнению, для этого «есть повод».

«Две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений. Наверное, наши соперники в какой-то степени нервничают, это вполне естественно», – сказал тогда помощник президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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