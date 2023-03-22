В Польше выразили обеспокоенность прошедшим визитом Си Цзиньпина в Россию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает небезопасным укрепление отношений России и Китая. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, пишет ТАСС.
«Визит председателя КНР в Москву вызывает у нас беспокойство. <...> Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию», – сказал премьер-министр. По его мнению, «ось Китай – Россия» небезопасна.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Тогда же у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили ситуацию в мире и на Украине.
На следующий день, 21 марта, состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком и расширенном составе. По итогам встречи лидеры государств подписали ряд заявлений, которые касаются планов экономического сотрудничества и углубления партнерства. Помимо этого, Россия и Китай приняли совместное заявление, где подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности.
После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили западные страны нервничать и, по его мнению, для этого «есть повод».
«Две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений. Наверное, наши соперники в какой-то степени нервничают, это вполне естественно», – сказал тогда помощник президента.