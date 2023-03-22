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Политика

В Кремле назвали «вбросами» отсутствие планов у КНР наращивать поставки газа из России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Китай будут расширять поставки газа.

«Вы знаете, что активно обсуждался и "Сила Сибири – 2", и было сказано в ходе заявлений для СМИ, что уже согласованы все детали, все формальности с монгольской стороной – как известно, этот маршрут пойдет через Монголию. Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что в день переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай. Так он ответил на вопрос про опубликованный агентством Bloomberg материал, в котором утверждается о «колебании» китайского председателя в отношении газовой сделки.

В тексте статьи утверждается, что Си Цзиньпин не дал Путину «явного согласия или даже намека» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири – 2». Правительство председателя КНР озабочено обеспечением разнообразия поставщиков энергоносителей, «не повторяя европейской ошибки чрезмерной зависимости от России», считают собеседники агентства.

При этом, после переговоров российского и китайского лидеров 21 марта Путин сообщил, что были согласованы «практически все» параметры по «Силе Сибири – 2». «Это 50 млрд куб. м газа, надежных стабильных поставок из России», – подчеркнул российский президент.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». По итогам официальной встречи лидеров государств 21 марта было подписано ряд заявлений, которые касаются планов экономического сотрудничества и углубления партнерства. Также Россия и Китай приняли совместное заявление, где подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности.

Ранее по теме: Как прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главные заявления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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