В Кремле назвали «вбросами» отсутствие планов у КНР наращивать поставки газа из России

«Вы знаете, что активно обсуждался и "Сила Сибири – 2", и было сказано в ходе заявлений для СМИ, что уже согласованы все детали, все формальности с монгольской стороной – как известно, этот маршрут пойдет через Монголию. Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области», – сказал Песков.