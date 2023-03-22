В Кремле назвали «вбросами» отсутствие планов у КНР наращивать поставки газа из России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Китай будут расширять поставки газа.
«Вы знаете, что активно обсуждался и "Сила Сибири – 2", и было сказано в ходе заявлений для СМИ, что уже согласованы все детали, все формальности с монгольской стороной – как известно, этот маршрут пойдет через Монголию. Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области», – сказал Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что в день переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай. Так он ответил на вопрос про опубликованный агентством Bloomberg материал, в котором утверждается о «колебании» китайского председателя в отношении газовой сделки.
В тексте статьи утверждается, что Си Цзиньпин не дал Путину «явного согласия или даже намека» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири – 2». Правительство председателя КНР озабочено обеспечением разнообразия поставщиков энергоносителей, «не повторяя европейской ошибки чрезмерной зависимости от России», считают собеседники агентства.
При этом, после переговоров российского и китайского лидеров 21 марта Путин сообщил, что были согласованы «практически все» параметры по «Силе Сибири – 2». «Это 50 млрд куб. м газа, надежных стабильных поставок из России», – подчеркнул российский президент.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». По итогам официальной встречи лидеров государств 21 марта было подписано ряд заявлений, которые касаются планов экономического сотрудничества и углубления партнерства. Также Россия и Китай приняли совместное заявление, где подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности.