В МИД России не исключают никаких вариантов ответа на западные санкции

В то же время российские власти заявляли, что Западу не удалось достичь цели. В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. Президент подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется».