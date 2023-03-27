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В МИД России не исключают никаких вариантов ответа на западные санкции

Ведомости

Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».

«Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий», — подчеркнул он.

В то же время, добавил Биричевский, Москва стремится избежать крайних мер, в частности, «сценариев экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса». Дипломат призвал «быть в меру оптимистами» и выразил надежду, что «здравый смысл все же возобладает» и власти западных стран поймут «бесперспективность и ущербность санкций».

На фоне начала спецоперации на Украине США, Великобритания и страны ЕС ввели уже десять пакетов санкций против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологичный сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что цель ЕС — «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия». 24 марта она анонсировала 11-й пакет санкций, уточнив, что он будет направлен на борьбу с обходом уже введенных в отношении Москвы ограничений.

В то же время российские власти заявляли, что Западу не удалось достичь цели. В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. Президент подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных