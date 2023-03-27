В МИД России не исключают никаких вариантов ответа на западные санкции
Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».
«Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий», — подчеркнул он.
В то же время, добавил Биричевский, Москва стремится избежать крайних мер, в частности, «сценариев экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса». Дипломат призвал «быть в меру оптимистами» и выразил надежду, что «здравый смысл все же возобладает» и власти западных стран поймут «бесперспективность и ущербность санкций».
На фоне начала спецоперации на Украине США, Великобритания и страны ЕС ввели уже десять пакетов санкций против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологичный сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что цель ЕС — «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия». 24 марта она анонсировала 11-й пакет санкций, уточнив, что он будет направлен на борьбу с обходом уже введенных в отношении Москвы ограничений.
В то же время российские власти заявляли, что Западу не удалось достичь цели. В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. Президент подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется».