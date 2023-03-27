СМИ сообщили о решении Нетаньяху приостановить судебную реформу

Реформа, на которой настаивает правящая коалиция, предполагает получение правительством полного контроля над назначением судей в Верховный суд, а сам он при этом лишится права пересматривать основные законы страны. По словам Нетаньяху, реформа призвана сбалансировать ветви власти. В то же время его оппоненты упрекают премьера в покушении на демократические основы государства. Ранее президент Израиля назвал реформу «кошмаром» и «бедствием», с критикой также выступил экс-премьер Яир Лапид.