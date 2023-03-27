СМИ сообщили о решении Нетаньяху приостановить судебную реформу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил объявить о приостановке принятия судебной реформы, вызвавшей в стране массовые протесты. Об этом он заявил главе правительственной коалиции, передает телерадиокомпания Kan.
Такое намерение Нетаньяху также подтверждает издание Jerusalem Post. По его информации, о принятом решении премьер должен объявить во время своего выступления, которое было назначено первоначально еще на 10:00 мск.
Как отмечает Times of Israel, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозил развалить коалицию, если судебная реформа будет заморожена. Министр экономики Нир Баркат в свою очередь призвал коалиционные партии объединиться вокруг Нетаньяху.
Вчера, 26 марта, Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта. Причиной стал призыв министра отказаться от проведения судебной реформы в стране. По его мнению, реформа вызывает раскол в обществе и создает угрозу национальной безопасности. Галант признал, что судебная система страны нуждается в изменениях, однако осуществлять их нужно путем широкого диалога.
После этого тысячи демонстрантов вновь стихийно вышли на улицы, протестуя против политики Нетаньяху. По оценкам частной компании Crowd Solutions, на пике число митингующих достигло 105 000 человек.
Реформа, на которой настаивает правящая коалиция, предполагает получение правительством полного контроля над назначением судей в Верховный суд, а сам он при этом лишится права пересматривать основные законы страны. По словам Нетаньяху, реформа призвана сбалансировать ветви власти. В то же время его оппоненты упрекают премьера в покушении на демократические основы государства. Ранее президент Израиля назвал реформу «кошмаром» и «бедствием», с критикой также выступил экс-премьер Яир Лапид.