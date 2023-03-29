«Росэнергоатом»: на Запорожской АЭС останутся три эксперта МАГАТЭ после ротации

В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. С этого момента на ЗАЭС постоянно находятся эксперты МАГАТЭ. Идею демилитаризованной зоны директор МАГАТЭ продвигал в течение нескольких последних месяцев. 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, но ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что идея демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС больше не рассматривается – сейчас речь идет о прекращении боевых действий в районе станции.