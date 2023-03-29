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«Росэнергоатом»: на Запорожской АЭС останутся три эксперта МАГАТЭ после ротации

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После ротации на Запорожской АЭС останутся три эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Франции, Словакии и Японии, они пробудут на станции два месяца. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пишет ТАСС.

«В этот раз инспекторы приедут на примерно два месяца. Их трое: представители от Словакии, Японии и Франции», – сказал он.

Накануне, 28 марта, Карчаа сообщил, что 29 марта на ЗАЭС прибудет делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Вечером он уже покинет станцию. В составе его делегации будет 11 человек, семь из которых являются представителями Департамента безопасности и поддержки ООН.

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля 2022 г. С тех пор российская сторона сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. С этого момента на ЗАЭС постоянно находятся эксперты МАГАТЭ. Идею демилитаризованной зоны директор МАГАТЭ продвигал в течение нескольких последних месяцев. 9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, но ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что идея демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС больше не рассматривается – сейчас речь идет о прекращении боевых действий в районе станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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