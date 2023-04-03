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Огнеметные системы «Солнцепек» впервые передали военнослужащим ВДВ

Ведомости

Личный состав Воздушно-десантных войск (ВДВ) впервые получил огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. 

Уточняется, что передача военной техники состоялась в Саратовской области в одном из соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В церемонии приняли участие начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров, воспитанники регионального юнармейского движения и другие гости.

Гончаров отметил, что у «Солнцепеков» нет западных аналогов, и выразил уверенность, что вооружение «приблизит победу». По его словам, это «грозное оружие», которое «наводит панику на наших врагов».

В Telegram-канае Минобороны опубликовало видео огнеметной системы в действии. В ведомстве пояснили, что на видео военнослужащие ВДВ наносят удары по противнику, скрывающемуся в опорных пунктах и заглубленных укрытиях.

Огнеметные системы «Солнцепек» активно применяются в ходе спецоперации. В Минобороны отметили, что военная техника считается «одной из приоритетных целей» для противника. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки, а работу экипажей прикрывают группы охранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных