Огнеметные системы «Солнцепек» впервые передали военнослужащим ВДВ
Личный состав Воздушно-десантных войск (ВДВ) впервые получил огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Уточняется, что передача военной техники состоялась в Саратовской области в одном из соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В церемонии приняли участие начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров, воспитанники регионального юнармейского движения и другие гости.
Гончаров отметил, что у «Солнцепеков» нет западных аналогов, и выразил уверенность, что вооружение «приблизит победу». По его словам, это «грозное оружие», которое «наводит панику на наших врагов».
В Telegram-канае Минобороны опубликовало видео огнеметной системы в действии. В ведомстве пояснили, что на видео военнослужащие ВДВ наносят удары по противнику, скрывающемуся в опорных пунктах и заглубленных укрытиях.
Огнеметные системы «Солнцепек» активно применяются в ходе спецоперации. В Минобороны отметили, что военная техника считается «одной из приоритетных целей» для противника. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки, а работу экипажей прикрывают группы охранения.