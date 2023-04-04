В Черногории исключили передачу замороженных активов россиян Украине
Власти Черногории не станут передавать Украине замороженные российские активы. Такое заявление сделал глава комитета по безопасности и обороне скупщины (парламента) Черногории Милан Кнежевич в интервью «Известиям».
«Я исключаю эту возможность. Это противоречит Конституции, черногорским законам и нормам ЕС. Этого не произойдет в Черногории», — подчеркнул он.
По данным Кнежевича, в Черногории заморожено 44 объекта недвижимости, которые принадлежат 34 гражданам России, попавшим под санкции. Ранее депутат обратился в Конституционный суд Черногории с просьбой дать оценку законности заморозки активов россиян. Кнежевич выразил надежду, что ответ придет через несколько недель.
В июле 2022 г. МИД Черногории сообщил, что в стране приступили к заморозке недвижимости граждан России в рамках соблюдения режима санкций. До этого министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупреждал, что всего будет заморожено 44 объекта недвижимости.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В марте 2022 г. Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза. При этом страна не является членом ЕС, но имеет статус кандидата. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза.
В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».