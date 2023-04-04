В Черногории исключили передачу замороженных активов россиян Украине

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В марте 2022 г. Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза. При этом страна не является членом ЕС, но имеет статус кандидата. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза.