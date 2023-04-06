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Путин сообщил об уничтожении ВСУ своих военнослужащих

Ведомости

ВСУ уничтожили 14 собственных военнослужащих, которые пытались сдаться в плен. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

«К сожалению, мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Вот вчера доложили на одном из участков соприкосновения: 14 человек военнослужащих украинской армии сдались в плен. Четырнадцать! Было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра вывезти их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место. Уничтожил всех своих военнослужащих», – рассказал он.

По словам Путина, в результате произошедшего также пострадали и российские военнослужащие. Глава государства обратил особое внимание на жестокость и циничность украинского военного командования. В связи с этим он отметил необходимость «отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб».

Путин также отметил, что перед Минобороны и военнослужащими стоит задача минимизировать обстрелы приграничных регионов и сделать так, чтобы их вообще не было. «Если [обстрелы] сократились уже, то к этому все идет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных