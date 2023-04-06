Путин сообщил об уничтожении ВСУ своих военнослужащих
ВСУ уничтожили 14 собственных военнослужащих, которые пытались сдаться в плен. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.
«К сожалению, мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Вот вчера доложили на одном из участков соприкосновения: 14 человек военнослужащих украинской армии сдались в плен. Четырнадцать! Было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра вывезти их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место. Уничтожил всех своих военнослужащих», – рассказал он.
По словам Путина, в результате произошедшего также пострадали и российские военнослужащие. Глава государства обратил особое внимание на жестокость и циничность украинского военного командования. В связи с этим он отметил необходимость «отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб».
Путин также отметил, что перед Минобороны и военнослужащими стоит задача минимизировать обстрелы приграничных регионов и сделать так, чтобы их вообще не было. «Если [обстрелы] сократились уже, то к этому все идет», – сказал он.