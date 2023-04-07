СК предъявил обвинение экс-министру обороны Украины за обстрелы ДНР и ЛНР
Бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку предъявлено обвинение за обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Полторак занимал этот пост с 2014 по 2019 г. За это время из-за обстрелов ВСУ были разрушены или частично повреждены 2000 зданий, погибли более 530 мирных жителей, а также были ранены свыше 970 граждан республик. В СК уточнили, что принимаются меры по розыску и аресту экс-министра.
О предъявлении обвинения стало известно по итогам поездки председателя СК Александра Бастрыкина в Донецк. На оперативном совещании по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины, он также заслушал доклады врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и указал на необходимость соблюдать права участников спецоперации и защищать их интересы.
В феврале 2023 г. Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что с 2014 г. в Донбассе было убито около 5000 человек, почти 9000 получили ранения. По его словам, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях Киева потерпевшими признаны более 120 000 жителей региона. В марте Бастрыкин отметил, что СК возбудил свыше 2600 уголовных дел о преступлениях киевского режима, в том числе против членов военного и политического руководства Украины.