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СК предъявил обвинение экс-министру обороны Украины за обстрелы ДНР и ЛНР

Ведомости

Бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку предъявлено обвинение за обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Полторак занимал этот пост с 2014 по 2019 г. За это время из-за обстрелов ВСУ были разрушены или частично повреждены 2000 зданий, погибли более 530 мирных жителей, а также были ранены свыше 970 граждан республик. В СК уточнили, что принимаются меры по розыску и аресту экс-министра.

О предъявлении обвинения стало известно по итогам поездки председателя СК Александра Бастрыкина в Донецк. На оперативном совещании по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины, он также заслушал доклады врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и указал на необходимость соблюдать права участников спецоперации и защищать их интересы.

В феврале 2023 г. Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что с 2014 г. в Донбассе было убито около 5000 человек, почти 9000 получили ранения. По его словам, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях Киева потерпевшими признаны более 120 000 жителей региона. В марте Бастрыкин отметил, что СК возбудил свыше 2600 уголовных дел о преступлениях киевского режима, в том числе против членов военного и политического руководства Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных