СК предъявил обвинение экс-министру обороны Украины за обстрелы ДНР и ЛНР

В феврале 2023 г. Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что с 2014 г. в Донбассе было убито около 5000 человек, почти 9000 получили ранения. По его словам, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях Киева потерпевшими признаны более 120 000 жителей региона. В марте Бастрыкин отметил, что СК возбудил свыше 2600 уголовных дел о преступлениях киевского режима, в том числе против членов военного и политического руководства Украины.