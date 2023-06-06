Лавров: Россия не может признать талибов до создания инклюзивного правительства

В середине августа делегация талибов приехала в Россию, чтобы обсудить закупки российской нефти и зерна. Тогда же власти «Талибана» сообщили о планах закупить у России около 1 млн баррелей нефти. В сентябре стало известно, что Россия и «Талибан» подписали предварительное соглашение о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.