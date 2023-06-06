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Лавров: Россия не может признать талибов до создания инклюзивного правительства

Ведомости

Россия не может официально признать движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане, пока ими не будет создано инклюзивное правительство. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступая в Российско-таджикском (Славянском) университете.

«Пока упомянутые условия не будут выполнены, мы не можем говорить о начале процесса официального признания правительства движения талибов», – сказал он (цитата по ТАСС).

Речь идет о формировании «сбалансированного в этнополитическом плане правительства, наращивании мер по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, обеспечении базовых прав человека» в Афганистане, пояснил Лавров.

Министр также выразил уверенность, что выстраивание рабочего диалога с талибами как «с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана» отвечает интересам безопасности экономического развития региона.

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Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения. 

В конце 2021 г. представитель движения «Талибан» заявил о планах назначить посла в Москве. В мае прошлого года временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал сообщил, что Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, в частности, по вопросам закупок газа и нефти. 

В середине августа делегация талибов приехала в Россию, чтобы обсудить закупки российской нефти и зерна. Тогда же власти «Талибана» сообщили о планах закупить у России около 1 млн баррелей нефти. В сентябре стало известно, что Россия и «Талибан» подписали предварительное соглашение о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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