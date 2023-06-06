Лавров: Россия не может признать талибов до создания инклюзивного правительства
Россия не может официально признать движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане, пока ими не будет создано инклюзивное правительство. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступая в Российско-таджикском (Славянском) университете.
«Пока упомянутые условия не будут выполнены, мы не можем говорить о начале процесса официального признания правительства движения талибов», – сказал он (цитата по ТАСС).
Речь идет о формировании «сбалансированного в этнополитическом плане правительства, наращивании мер по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, обеспечении базовых прав человека» в Афганистане, пояснил Лавров.
Министр также выразил уверенность, что выстраивание рабочего диалога с талибами как «с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана» отвечает интересам безопасности экономического развития региона.
Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения.
В конце 2021 г. представитель движения «Талибан» заявил о планах назначить посла в Москве. В мае прошлого года временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал сообщил, что Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, в частности, по вопросам закупок газа и нефти.
В середине августа делегация талибов приехала в Россию, чтобы обсудить закупки российской нефти и зерна. Тогда же власти «Талибана» сообщили о планах закупить у России около 1 млн баррелей нефти. В сентябре стало известно, что Россия и «Талибан» подписали предварительное соглашение о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.