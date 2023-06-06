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Мэр Новой Каховки сообщил о затоплении города

Ведомости

Новая Каховка в Херсонской области затоплена после разрушения Каховской ГЭС и поднятия уровня воды в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. 

«Город затоплен», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).

В администрации Новокаховского городского округа сообщили о введении местного режима чрезвычайной ситуации с 12.00 6 июня. Границы зоны ЧС определены территорией округа. Там добавили, что совместно с региональным ГУ МЧС проводятся мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог и социально-значимых объектов округа.

Ранее в администрации рассказали, что причиной подрыва ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Ответственность за атаку власти возложили на Киев. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили в администрации.

Разрушение плотины Каховской ГЭС. Главное

В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов

Каховская ГЭС была обстреляна около 2 ночи 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам мэра Новой Каховки Леонтьева, восстановление станции невозможно. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м. По его оценкам, вода опустится до прежнего уровня в течение 72 часов.

До этого Леонтьев говорил, что несмотря на подъем уровня воды, угрозы разрушения Новой Каховки и расположенных рядом с ней населенных пунктов нет. По его словам, в городе затоплена «значительная часть» инфраструктурных объектов, канализационные станции, а также разрушены некоторые дома и часть линий электропередачи. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключили от электроснабжения прибрежную часть округа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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