Мэр Новой Каховки сообщил о затоплении города
Новая Каховка в Херсонской области затоплена после разрушения Каховской ГЭС и поднятия уровня воды в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.
«Город затоплен», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).
В администрации Новокаховского городского округа сообщили о введении местного режима чрезвычайной ситуации с 12.00 6 июня. Границы зоны ЧС определены территорией округа. Там добавили, что совместно с региональным ГУ МЧС проводятся мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог и социально-значимых объектов округа.
Ранее в администрации рассказали, что причиной подрыва ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Ответственность за атаку власти возложили на Киев. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили в администрации.
Каховская ГЭС была обстреляна около 2 ночи 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам мэра Новой Каховки Леонтьева, восстановление станции невозможно. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м. По его оценкам, вода опустится до прежнего уровня в течение 72 часов.
До этого Леонтьев говорил, что несмотря на подъем уровня воды, угрозы разрушения Новой Каховки и расположенных рядом с ней населенных пунктов нет. По его словам, в городе затоплена «значительная часть» инфраструктурных объектов, канализационные станции, а также разрушены некоторые дома и часть линий электропередачи. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключили от электроснабжения прибрежную часть округа.