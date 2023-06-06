Мэр Новой Каховки сообщил о затоплении города

До этого Леонтьев говорил, что несмотря на подъем уровня воды, угрозы разрушения Новой Каховки и расположенных рядом с ней населенных пунктов нет. По его словам, в городе затоплена «значительная часть» инфраструктурных объектов, канализационные станции, а также разрушены некоторые дома и часть линий электропередачи. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключили от электроснабжения прибрежную часть округа.