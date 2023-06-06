Власти Крыма опровергли информацию о превышении показателей радиации в воде

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму нет. В то же время существует риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе «более чем достаточно». По его словам, запасы воды в канале составляют около 40 млн куб. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», – отметил Аксенов.