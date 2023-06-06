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Власти Крыма опровергли информацию о превышении показателей радиации в воде

Ведомости

Звонки с предупреждением о превышении показателей радиации в воде и начале эвакуации жителей Крыма являются фейковыми. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. 

«Производится обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышение показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. Эта информация фейковая», – написал он в своем Telegram-канале.

Крючков пояснил, что звонки идут с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский. Чиновник призвал жителей региона доверять только официальной информации.

Он отметил, что федеральные и региональные службы круглосуточно следят за показателями воды и воздуха в республике. Они находятся в норме, без изменений, подчеркнул Крючков. 

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытках Киева посеять панику в городе на фоне разрушения Каховской ГЭС. По его словам, злоумышленники звонят от имени МЧС с целью проинформировать о якобы заражении воды радиацией и просят готовиться к эвакуации в течение 72 часов. Развожаев подчеркнул, что это ложь. По его словам, Севастополю ничего не грозит, ситуация в городе спокойная. 

Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. Верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там. 

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. Он отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. В Кремле заявили, что инцидент является преднамеренной диверсией «по приказу, поступившему из Киева». 

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму нет. В то же время существует риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе «более чем достаточно». По его словам, запасы воды в канале составляют около 40 млн куб. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», – отметил Аксенов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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