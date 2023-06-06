Власти Крыма опровергли информацию о превышении показателей радиации в воде
Звонки с предупреждением о превышении показателей радиации в воде и начале эвакуации жителей Крыма являются фейковыми. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Производится обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышение показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. Эта информация фейковая», – написал он в своем Telegram-канале.
Крючков пояснил, что звонки идут с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский. Чиновник призвал жителей региона доверять только официальной информации.
Он отметил, что федеральные и региональные службы круглосуточно следят за показателями воды и воздуха в республике. Они находятся в норме, без изменений, подчеркнул Крючков.
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытках Киева посеять панику в городе на фоне разрушения Каховской ГЭС. По его словам, злоумышленники звонят от имени МЧС с целью проинформировать о якобы заражении воды радиацией и просят готовиться к эвакуации в течение 72 часов. Развожаев подчеркнул, что это ложь. По его словам, Севастополю ничего не грозит, ситуация в городе спокойная.
Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. Верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. Он отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. В Кремле заявили, что инцидент является преднамеренной диверсией «по приказу, поступившему из Киева».
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму нет. В то же время существует риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе «более чем достаточно». По его словам, запасы воды в канале составляют около 40 млн куб. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», – отметил Аксенов.