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В Курской области два села остались без света после удара беспилотников

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, во время восстановительных работ один из рабочих получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу, сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь, уточнил Старовойт. По словам губернатора, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения после того, как группы разминирования закончат свою работу.

В предыдущий раз об обстреле Курской области Старовойт сообщил 2 июня. Тогда ВСУ атаковали село Троицкое Кореневского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили четыре дома и один автомобиль.

В тот же день украинские беспилотники в результате атаки повредили подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов в Курске. Обошлось также без пострадавших. По словам Старовойта, несколько дронов рядом с городом сбила российская система ПВО.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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