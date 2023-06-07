В Курской области два села остались без света после удара беспилотников
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, во время восстановительных работ один из рабочих получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу, сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь, уточнил Старовойт. По словам губернатора, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения после того, как группы разминирования закончат свою работу.
В предыдущий раз об обстреле Курской области Старовойт сообщил 2 июня. Тогда ВСУ атаковали село Троицкое Кореневского района. В результате никто не пострадал, но повреждения получили четыре дома и один автомобиль.
В тот же день украинские беспилотники в результате атаки повредили подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов в Курске. Обошлось также без пострадавших. По словам Старовойта, несколько дронов рядом с городом сбила российская система ПВО.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.