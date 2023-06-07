В Курской области два села остались без света после удара беспилотников

Кроме того, во время восстановительных работ один из рабочих получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу, сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь, уточнил Старовойт. По словам губернатора, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения после того, как группы разминирования закончат свою работу.