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Шойгу проинспектировал одно из предприятий «Алмаз-Антея»

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу посетил одно из предприятий концерна «Алмаз-Антей», где проверил выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», – уточнили в ведомстве.

В ходе посещения завода министр заслушал доклад генерального директора о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВО. По словам главы предприятия, это позволит в два раза увеличить возможности завода. Шойгу в ответ призвал сократить сроки ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков доложил министру обороны о существенном увеличении производства в рамках гособоронзаказа, в том числе с опережением графика. В частности, на предприятии выпускаются комплексы ПВО С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь». Шойгу отметил высокую эффективность продукции предприятия в зоне спецоперации.

19 апреля Минобороны сообщило о проверке министром хода выполнения гособоронзаказа на калужском предприятии оборонно-промышленного комплекса. Шойгу представили перспективные образцы средств радиоэлектронной борьбы и доложили о результатах выполнения гособоронзаказа.

11 апреля министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в Тульской области. Шойгу показали работу цехов по производству снарядов для реактивных систем залпового огня, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных