Шойгу проинспектировал одно из предприятий «Алмаз-Антея»

11 апреля министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в Тульской области. Шойгу показали работу цехов по производству снарядов для реактивных систем залпового огня, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.