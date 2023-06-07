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Совфед одобрил исключение из отягчающих обстоятельств службу в МВД

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает исключение из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником полиции.

Изменения вносятся в ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание) – из статьи исключают положение, которое признает отягчающим обстоятельством «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел».

Авторами законопроекта были депутаты от КПРФ. Необходимость изменений они объясняли дискриминацией сотрудников органов по сравнению с работниками других государственных структур. Правопорядок в России также обеспечивают работники судов, прокуратуры, ФСБ и др., однако их этот пункт не касается, уточняли депутаты в пояснительной записке.

«Закон мотивирован тем, что сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом», – пояснил зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин (цитата по ТАСС).

Пункт «о», который будет исключен из законодательства после подписания президентом, дополнил ст. 63 УК РФ в 2010 г. Закон об этом подписал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Авторы инициативы хотели «усилить защиту прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел».

Согласно ст. 63 УК РФ, к отягчающим обстоятельствам также относятся рецидив, особая жестокость, использование оружия, совершение преступления в составе группы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных