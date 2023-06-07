Совфед одобрил исключение из отягчающих обстоятельств службу в МВД
Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает исключение из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником полиции.
Изменения вносятся в ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание) – из статьи исключают положение, которое признает отягчающим обстоятельством «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел».
Авторами законопроекта были депутаты от КПРФ. Необходимость изменений они объясняли дискриминацией сотрудников органов по сравнению с работниками других государственных структур. Правопорядок в России также обеспечивают работники судов, прокуратуры, ФСБ и др., однако их этот пункт не касается, уточняли депутаты в пояснительной записке.
«Закон мотивирован тем, что сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом», – пояснил зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин (цитата по ТАСС).
Пункт «о», который будет исключен из законодательства после подписания президентом, дополнил ст. 63 УК РФ в 2010 г. Закон об этом подписал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Авторы инициативы хотели «усилить защиту прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел».
Согласно ст. 63 УК РФ, к отягчающим обстоятельствам также относятся рецидив, особая жестокость, использование оружия, совершение преступления в составе группы и др.