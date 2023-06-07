Совфед одобрил исключение из отягчающих обстоятельств службу в МВД

Авторами законопроекта были депутаты от КПРФ. Необходимость изменений они объясняли дискриминацией сотрудников органов по сравнению с работниками других государственных структур. Правопорядок в России также обеспечивают работники судов, прокуратуры, ФСБ и др., однако их этот пункт не касается, уточняли депутаты в пояснительной записке.