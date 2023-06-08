Лукашенко предложил обновить стратегию коллективной безопасности ОДКБ

В конце мая президент России Владимир Путин заявлял, что международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности и появлением новых очагов напряженности. По его словам, эта ситуация напрямую связана с действиями ряда стран, которые хотят «сохранить, удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств». При этом они постоянно наращивают военный потенциал и вмешиваются во внутренние дела других стран, отмечал Путин.