Лукашенко предложил обновить стратегию коллективной безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объявил целесообразным подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 г., передает агентство «БелТА».
«С учетом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 г.», – указал белорусский президент. Это также необходимо сделать с учетом того, что существующий документ был принят в 2016 г. и рассчитан до 2025 г.
В конце мая президент России Владимир Путин заявлял, что международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности и появлением новых очагов напряженности. По его словам, эта ситуация напрямую связана с действиями ряда стран, которые хотят «сохранить, удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств». При этом они постоянно наращивают военный потенциал и вмешиваются во внутренние дела других стран, отмечал Путин.
Глава государства подчеркивал, что эти страны также пытаются извлечь выгоду из энергетического и продовольственного кризисов, которые были спровоцированы рядом западных стран.
Альтернативой этой политике Путин назвал укрепление стабильности, выстраивание системы единой неделимой безопасности, а также решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития.