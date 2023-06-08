Британия расширила санкции против Белоруссии
Великобритания расширила санкции против Белоруссии за поддержку России в спецоперации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на МИД Великобритании.
«Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины», – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
Новые санкции подразумевают запрет на ввоз золота, цемента, дерева и каучука из Белоруссии в Великобританию. Помимо этого в Белоруссию запрещен ввоз из Британии банкнот и автомобилей, технологий и материалов для производства химического и биологического оружия.
Представители МИД Великобритании заявили, что государство сможет предотвратить распространение белорусской пропаганды. Интернет-провайдеры и социальные сети будут ограничивать доступ к белорусским медиа. Обход санкций также будет пресекаться.
В июле 2022 г. Великобритания ввела запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретила поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши. Запрещен импорт белорусского чугуна и стали. Правительство королевства также ограничивает доступ Белоруссии к британскому сектору финансовых услуг, запрещая большему числу белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.
Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить российские штурмовики. Он подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы «как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают».