Газета
Политика

Британия расширила санкции против Белоруссии

Ведомости

Великобритания расширила санкции против Белоруссии за поддержку России в спецоперации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на МИД Великобритании.

«Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины», – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Новые санкции подразумевают запрет на ввоз золота, цемента, дерева и каучука из Белоруссии в Великобританию. Помимо этого в Белоруссию запрещен ввоз из Британии банкнот и автомобилей, технологий и материалов для производства химического и биологического оружия.

Представители МИД Великобритании заявили, что государство сможет предотвратить распространение белорусской пропаганды. Интернет-провайдеры и социальные сети будут ограничивать доступ к белорусским медиа. Обход санкций также будет пресекаться.

В июле 2022 г. Великобритания ввела запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретила поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши. Запрещен импорт белорусского чугуна и стали. Правительство королевства также ограничивает доступ Белоруссии к британскому сектору финансовых услуг, запрещая большему числу белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить российские штурмовики. Он подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы «как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных