Британия расширила санкции против Белоруссии

В июле 2022 г. Великобритания ввела запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретила поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши. Запрещен импорт белорусского чугуна и стали. Правительство королевства также ограничивает доступ Белоруссии к британскому сектору финансовых услуг, запрещая большему числу белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.