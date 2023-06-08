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В Госдуме предложили запретить отправку в зону спецоперации военных без подготовки

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность для должностных лиц за отправку в зону боевых действий военнослужащих без должной подготовки. Это следует из думской электронной базы.

Согласно пояснительной записке, авторы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность для должностных лиц за направление в военное время или в зону боевых действий военных, которые не прошли необходимую подготовку, не имеют нужной экипировки или не обеспечены «необходимыми для ведения боевых действий материальными ресурсами».

«Эти явления не редкость, судя по обращениям граждан в Госдуму и сообщениям в средствах массовой информации», – сказано в документе.

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Авторы законопроекта, депутаты от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный, Юрий Синельщиков, предлагают дополнить главу 30 УК РФ статьей 352.2. Она предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы при отправке в зону боевых действий военных без должной подготовки и экипировки. Если такой военный получит тяжкий вред здоровью или погибнет, то наказание составит от пяти до 10 лет. В случае гибели двух и более бойцов предлагается ответственных лишать свободы от 10 до 15 лет.

Из приложенного к проекту пакета документов следует, что правительство РФ не поддерживает предложенные поправки, так как проект «носит фрагментарный характер» и не учитывает, что военная служба регламентируется нормативными актами, издаваемыми не только органом исполнительной власти в сфере обороны, но и иными федеральными органами исполнительной власти. Также в отзыве указывается на неопределенность и двусмысленность формулировок. Верховный суд концептуальных возражений не имеет, но указывает на оценочные понятия и термины.

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Фракция КПРФ сообщила о разработке законопроекта в сентябре 2022 г. – в день объявления частичной мобилизации. Депутаты утверждали, что поправки призваны защитить права участников спецоперации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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