В Госдуме предложили запретить отправку в зону спецоперации военных без подготовки

Авторы законопроекта, депутаты от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный, Юрий Синельщиков, предлагают дополнить главу 30 УК РФ статьей 352.2. Она предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы при отправке в зону боевых действий военных без должной подготовки и экипировки. Если такой военный получит тяжкий вред здоровью или погибнет, то наказание составит от пяти до 10 лет. В случае гибели двух и более бойцов предлагается ответственных лишать свободы от 10 до 15 лет.