В Кремле заявили о крепких лидирующих позициях атомной отрасли России
Атомная отрасль России уже доказала свои лидирующие позиции и готова доказывать свои преимущества тем, кто в этом заинтересован. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что становление российской атомной отрасли происходило на мировым рынке в условиях жесточайшей конкуренции и именно в этих условиях она показала свои лидирующие позиции. «Они достаточно крепки, и наша атомная отрасль готова и дальше в деле тем, кто заинтересован в сотрудничестве, доказывать свои преимущества», – заявил Песков, комментируя планы США и Великобритании противодействовать России на рынке атомной энергетики.
Пресс-секретарь добавил, что обеспокоенность Кремля вызывает недобросовестная конкуренция, с которой России уже неоднократно приходилось сталкиваться. «Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках», – добавил Песков.
8 июня САШ и Великобритания сообщили о том, что запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере, чтобы поддержать критически важную отрасль чистой энергетики. Помимо этого, в планах этого союза противодействие присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики.