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В Кремле заявили о крепких лидирующих позициях атомной отрасли России

Ведомости

Атомная отрасль России уже доказала свои лидирующие позиции и готова доказывать свои преимущества тем, кто в этом заинтересован. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что становление российской атомной отрасли происходило на мировым рынке в условиях жесточайшей конкуренции и именно в этих условиях она показала свои лидирующие позиции. «Они достаточно крепки, и наша атомная отрасль готова и дальше в деле тем, кто заинтересован в сотрудничестве, доказывать свои преимущества», – заявил Песков, комментируя планы США и Великобритании противодействовать России на рынке атомной энергетики.

Пресс-секретарь добавил, что обеспокоенность Кремля вызывает недобросовестная конкуренция, с которой России уже неоднократно приходилось сталкиваться. «Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках», – добавил Песков.

8 июня САШ и Великобритания сообщили о том, что запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере, чтобы поддержать критически важную отрасль чистой энергетики. Помимо этого, в планах этого союза противодействие присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных