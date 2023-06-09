В Кремле заявили о крепких лидирующих позициях атомной отрасли России

Песков уточнил, что становление российской атомной отрасли происходило на мировым рынке в условиях жесточайшей конкуренции и именно в этих условиях она показала свои лидирующие позиции. «Они достаточно крепки, и наша атомная отрасль готова и дальше в деле тем, кто заинтересован в сотрудничестве, доказывать свои преимущества», – заявил Песков, комментируя планы США и Великобритании противодействовать России на рынке атомной энергетики.