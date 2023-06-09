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Росрыболовство: шесть российских рыбопромысловых судов задержаны в Норвегии

Ведомости

На норвежских судоремонтных заводах задержаны шесть российских рыбопромысловых судов. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Те ограничения, которые норвежцы ввели, незаконные, по ремонту наших рыбопромысловых судов. Они просто сейчас удерживают даже шесть рыбопромысловых судов у себя на заводах. Мы надеемся, что разум возобладает, они отремонтируют и все-таки отпустят. Иначе это просто захват собственности», – сказал он (цит. по ТАСС).

В связи с этим он предложил организовать судоремонт на территории России несмотря на то, что удобнее его провести там, где ведется промысел. Шестаков также отметил, что к середине июля необходимо представить конкретные предложения по модернизации Мурманского морского рыбного порта (ММРП) в администрацию президента.

Мурманский порт был передан в ведение Росрыболовства в феврале 2023 г. после того, как тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда в Мурманской области, который в октябре 2022 г. постановил национализировать порт. Решение было принято по иску ФАС, которая решила, что контроль над ММРП установила группа лиц, в том числе иностранный инвестор, несмотря на стратегический статус порта. В 2015 г. он был приватизирован, 100% его акций приобрела компания «Купец» на торгах. Стоимость сделки составляла 1,026 млрд руб.

Порт обладает стратегическим значением для всей России, поскольку является единственным незамерзающим портом в арктической зоне страны и работает круглогодично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных