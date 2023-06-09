Росрыболовство: шесть российских рыбопромысловых судов задержаны в Норвегии

Мурманский порт был передан в ведение Росрыболовства в феврале 2023 г. после того, как тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда в Мурманской области, который в октябре 2022 г. постановил национализировать порт. Решение было принято по иску ФАС, которая решила, что контроль над ММРП установила группа лиц, в том числе иностранный инвестор, несмотря на стратегический статус порта. В 2015 г. он был приватизирован, 100% его акций приобрела компания «Купец» на торгах. Стоимость сделки составляла 1,026 млрд руб.