Росрыболовство: шесть российских рыбопромысловых судов задержаны в Норвегии
На норвежских судоремонтных заводах задержаны шесть российских рыбопромысловых судов. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
«Те ограничения, которые норвежцы ввели, незаконные, по ремонту наших рыбопромысловых судов. Они просто сейчас удерживают даже шесть рыбопромысловых судов у себя на заводах. Мы надеемся, что разум возобладает, они отремонтируют и все-таки отпустят. Иначе это просто захват собственности», – сказал он (цит. по ТАСС).
В связи с этим он предложил организовать судоремонт на территории России несмотря на то, что удобнее его провести там, где ведется промысел. Шестаков также отметил, что к середине июля необходимо представить конкретные предложения по модернизации Мурманского морского рыбного порта (ММРП) в администрацию президента.
Мурманский порт был передан в ведение Росрыболовства в феврале 2023 г. после того, как тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда в Мурманской области, который в октябре 2022 г. постановил национализировать порт. Решение было принято по иску ФАС, которая решила, что контроль над ММРП установила группа лиц, в том числе иностранный инвестор, несмотря на стратегический статус порта. В 2015 г. он был приватизирован, 100% его акций приобрела компания «Купец» на торгах. Стоимость сделки составляла 1,026 млрд руб.
Порт обладает стратегическим значением для всей России, поскольку является единственным незамерзающим портом в арктической зоне страны и работает круглогодично.