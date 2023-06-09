Исландия решила приостановить работу посольства в Москве с 1 августа

«Нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии открыть посольство в России. Я надеюсь, что когда-нибудь условия позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, принятых Кремлем», – пояснил министр иностранных дел страны Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.