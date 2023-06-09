Исландия решила приостановить работу посольства в Москве с 1 августа
Посольство Исландии в Москве приостановит свою работу с 1 августа. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.
Российского посла сегодня вызвали, чтобы сообщить о принятом решении. Вместе с этим Исландия попросила Россию ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства. В посольстве отметили, что решение приостановить работу в Москве не является разрывом дипломатических отношений.
«Нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии открыть посольство в России. Я надеюсь, что когда-нибудь условия позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, принятых Кремлем», – пояснил министр иностранных дел страны Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.
Поддержание посольства Исландии в Москве при нынешних отношениях, которые находятся на низком уровне, не оправдано, добавили в посольстве.