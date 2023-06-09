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Исландия решила приостановить работу посольства в Москве с 1 августа

Ведомости

Посольство Исландии в Москве приостановит свою работу с 1 августа. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

Российского посла сегодня вызвали, чтобы сообщить о принятом решении. Вместе с этим Исландия попросила Россию ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства. В посольстве отметили, что решение приостановить работу в Москве не является разрывом дипломатических отношений.

«Нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии открыть посольство в России. Я надеюсь, что когда-нибудь условия позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, принятых Кремлем», – пояснил министр иностранных дел страны Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Поддержание посольства Исландии в Москве при нынешних отношениях, которые находятся на низком уровне, не оправдано, добавили в посольстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных