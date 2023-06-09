В Армении суд назначил условный срок обвиняемой в похищении сына Пашиняна

Суд признал Гаяне Акопян виновной в похищении и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Женщина не сможет выехать из страны без разрешения суда. Она отказалась от услуг адвокатов и решила признать вину.