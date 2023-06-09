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В Армении суд назначил условный срок обвиняемой в похищении сына Пашиняна

Ведомости

В Армении суд назначил условное наказание обвиняемой в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Суд признал Гаяне Акопян виновной в похищении и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Женщина не сможет выехать из страны без разрешения суда. Она отказалась от услуг адвокатов и решила признать вину.

Пашинян заявил, что не будет обжаловать приговор.

17 мая о попытке хищения сына премьер-министра Армении написала газета «Айкакан жаманак». Журналисты рассказали, что Пашиняна-младшего пытались похитить участники общественной организации «Зов сыновей». Члены организации заставили сына премьер-министра сесть в их автомобиль, но ему удалось освободиться. Представители «Зова сыновей» заявляли, что Пашинян добровольно сел в машину, но потом сам выпрыгнул из нее.

Позже Следственный комитет страны возбудил уголовное дело о попытке хищения. Затем Акопян была арестована.

«Зов сыновей» – организация, которая была создана родителями погибших в 2020 г. в Карабахе военных. 8 мая член-учредитель организации Ара Ростомя заявил, что организация начинает активную борьбу, главное требование которой – отставка действующих властей Армении. Акопян – мать военнослужащего, погибшего на войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных