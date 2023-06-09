В Армении суд назначил условный срок обвиняемой в похищении сына Пашиняна
В Армении суд назначил условное наказание обвиняемой в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Суд признал Гаяне Акопян виновной в похищении и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Женщина не сможет выехать из страны без разрешения суда. Она отказалась от услуг адвокатов и решила признать вину.
Пашинян заявил, что не будет обжаловать приговор.
17 мая о попытке хищения сына премьер-министра Армении написала газета «Айкакан жаманак». Журналисты рассказали, что Пашиняна-младшего пытались похитить участники общественной организации «Зов сыновей». Члены организации заставили сына премьер-министра сесть в их автомобиль, но ему удалось освободиться. Представители «Зова сыновей» заявляли, что Пашинян добровольно сел в машину, но потом сам выпрыгнул из нее.
Позже Следственный комитет страны возбудил уголовное дело о попытке хищения. Затем Акопян была арестована.
«Зов сыновей» – организация, которая была создана родителями погибших в 2020 г. в Карабахе военных. 8 мая член-учредитель организации Ара Ростомя заявил, что организация начинает активную борьбу, главное требование которой – отставка действующих властей Армении. Акопян – мать военнослужащего, погибшего на войне.