Володин заявил, что страны Евросоюза воюют против России

По мнению Володина, в странах ЕС вместо осуждения «кровавых преступлений предпочитают» обсуждать антироссийские санкции. Это двойные стандарты, которые использовались и ранее, а от введения ограничений пострадают сами страны Евросоюза, убежден спикер Госдумы. В то время как в Европе в прошлом году зафиксировали рекордную инфляцию, а сейчас еврозона вошла в рецессию, прогнозы по российской экономике улучшаются, пишет Володин.