Володин заявил, что страны Евросоюза воюют против России
Вооружения европейских стран используются для совершения атак по России, однако лидеры стран Евросоюза делают вид, что не имеют к этому отношения, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Страны Евросоюза воюют против нашей страны. Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население», – написал он.
По мнению Володина, в странах ЕС вместо осуждения «кровавых преступлений предпочитают» обсуждать антироссийские санкции. Это двойные стандарты, которые использовались и ранее, а от введения ограничений пострадают сами страны Евросоюза, убежден спикер Госдумы. В то время как в Европе в прошлом году зафиксировали рекордную инфляцию, а сейчас еврозона вошла в рецессию, прогнозы по российской экономике улучшаются, пишет Володин.
«Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны <...> Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?» – заявил он.
В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые ограничения против РФ. Затем она заявляла, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом ограничений. Новые меры могут включать запрет транзита ряда товаров через территорию России, а также их экспорт в некоторые третьи страны.
Российские власти неоднократно критиковали введенные санкции против России. В частности, президент РФ Владимир Путин называл ограничения нелегитимными и говорил, что они «наносят серьезный урон международной правовой системе». В Кремле заявляли, что за санкции против России приходится платить гражданам Запада.