Газета
Политика

Володин заявил, что страны Евросоюза воюют против России

Ведомости

Вооружения европейских стран используются для совершения атак по России, однако лидеры стран Евросоюза делают вид, что не имеют к этому отношения, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«Страны Евросоюза воюют против нашей страны. Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население», – написал он. 

По мнению Володина, в странах ЕС вместо осуждения «кровавых преступлений предпочитают» обсуждать антироссийские санкции. Это двойные стандарты, которые использовались и ранее, а от введения ограничений пострадают сами страны Евросоюза, убежден спикер Госдумы. В то время как в Европе в прошлом году зафиксировали рекордную инфляцию, а сейчас еврозона вошла в рецессию, прогнозы по российской экономике улучшаются, пишет Володин. 

Ранее по теме: Мишустин заявил о росте торгового оборота России и Казахстана вопреки санкциям

«Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны <...> Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?» – заявил он.

В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые ограничения против РФ. Затем она заявляла, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом ограничений. Новые меры могут включать запрет транзита ряда товаров через территорию России, а также их экспорт в некоторые третьи страны. 

Российские власти неоднократно критиковали введенные санкции против России. В частности, президент РФ Владимир Путин называл ограничения нелегитимными и говорил, что они «наносят серьезный урон международной правовой системе». В Кремле заявляли, что за санкции против России приходится платить гражданам Запада.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных