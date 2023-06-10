МИД России отреагировал на решение Исландии понизить уровень дипотношений

9 июня стало известно, что посольство Исландии в Москве приостановит свою работу с 1 августа. О принятом решении в тот день сообщили вызванному российскому послу. Вместе с этим Исландия попросила Россию ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства. В посольстве отметили, что решение приостановить работу в Москве не является разрывом дипломатических отношений.