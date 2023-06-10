МИД России отреагировал на решение Исландии понизить уровень дипотношений
Решение Исландии понизить уровень дипломатических отношений с Россией рушит «весь комплекс российско-исландского взаимодействия», завили в Министерстве иностранных дел РФ, пообещав соответствующую реакцию на антироссийские действия Рейкьявика.
«Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
9 июня стало известно, что посольство Исландии в Москве приостановит свою работу с 1 августа. О принятом решении в тот день сообщили вызванному российскому послу. Вместе с этим Исландия попросила Россию ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства. В посольстве отметили, что решение приостановить работу в Москве не является разрывом дипломатических отношений.
«Как известно, Российская Федерация внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена», – отметили сегодня в МИДе.
В российском министерстве подчеркнули, что ответственность за такое развитие ситуации лежит полностью на исландской стороне. МИД России будет учитывать это «недружественное решение» при выстраивании дальнейших связей с Исландией. Ведомство также пообещало соответствующую реакцию на антироссийские действия Рейкьявика.