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МИД России отреагировал на решение Исландии понизить уровень дипотношений

Ведомости

Решение Исландии понизить уровень дипломатических отношений с Россией рушит «весь комплекс российско-исландского взаимодействия», завили в Министерстве иностранных дел РФ, пообещав соответствующую реакцию на антироссийские действия Рейкьявика.

«Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее по теме: Исландия решила приостановить работу посольства в Москве с 1 августа

9 июня стало известно, что посольство Исландии в Москве приостановит свою работу с 1 августа. О принятом решении в тот день сообщили вызванному российскому послу. Вместе с этим Исландия попросила Россию ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства. В посольстве отметили, что решение приостановить работу в Москве не является разрывом дипломатических отношений.

«Как известно, Российская Федерация внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена», – отметили сегодня в МИДе.

В российском министерстве подчеркнули, что ответственность за такое развитие ситуации лежит полностью на исландской стороне. МИД России будет учитывать это «недружественное решение» при выстраивании дальнейших связей с Исландией. Ведомство также пообещало соответствующую реакцию на антироссийские действия Рейкьявика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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