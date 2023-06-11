Матвиенко назвала победу России в конфликте на Украине неизбежной
Шансы сокрушить и «поставить на колени» Россию нулевые, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она написала в своем блоге на сайте парламента.
«Спустя 15 месяцев после начала СВО [спецоперации], совершенно очевидно: шансы сокрушить, поставить на колени нашу страну нулевые. Победа России в конфликте вокруг Украины неизбежна», – заявила председатель.
Матвиенко также добавила, что Россия «должна быть сильной». «Притом сильной во всех отношениях: технологическом, экономическом, социальном, моральном. И, что ныне особенно важно, – в военном отношении, в деле обеспечения своей безопасности», – отметила она. Свой текст Матвиенко завершила поздравлением с наступающим Днем России, который состоится завтра, 12 июня.
В середине февраля уверенность в победе России выразил президент страны Владимир Путин. На встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым он заявил, что «мы обязаны победить и победим».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль большую часть ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.