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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России и пожелал процветания

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, пожелав стране процветания и побед. Поздравительную телеграмму опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Сегодня борьба российского народа по отражению нарастающих угроз и вызовов враждебных сил, пытающихся ограбить суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, под Вашим четким определением и руководством переживает новый поворотный момент», – говорится в тексте поздравления. КНДР поддерживает стремление российских граждан защитить суверенные права и интересы страны.

В поздравлении Ким Чен Ын также затронул тему отношений двух стран. Он заверил, что дружба КНДР и России является ценным стратегическим достоянием, а позиция КНДР состоит в том, чтобы постоянно возвышать и развивать добрососедские отношения.

Ким Чен Ын и в прошлом году поздравлял Путина с праздником. В прошлом поздравлении политик выразил поддержку российскому народу и ее лидеру. Ким Чен Ын также выразил надежду, что сотрудничество России и КНДР будет в будущем укрепляться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных