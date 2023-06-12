Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России и пожелал процветания

Ким Чен Ын и в прошлом году поздравлял Путина с праздником. В прошлом поздравлении политик выразил поддержку российскому народу и ее лидеру. Ким Чен Ын также выразил надежду, что сотрудничество России и КНДР будет в будущем укрепляться.