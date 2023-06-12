Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России и пожелал процветания
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, пожелав стране процветания и побед. Поздравительную телеграмму опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«Сегодня борьба российского народа по отражению нарастающих угроз и вызовов враждебных сил, пытающихся ограбить суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, под Вашим четким определением и руководством переживает новый поворотный момент», – говорится в тексте поздравления. КНДР поддерживает стремление российских граждан защитить суверенные права и интересы страны.
В поздравлении Ким Чен Ын также затронул тему отношений двух стран. Он заверил, что дружба КНДР и России является ценным стратегическим достоянием, а позиция КНДР состоит в том, чтобы постоянно возвышать и развивать добрососедские отношения.
Ким Чен Ын и в прошлом году поздравлял Путина с праздником. В прошлом поздравлении политик выразил поддержку российскому народу и ее лидеру. Ким Чен Ын также выразил надежду, что сотрудничество России и КНДР будет в будущем укрепляться.