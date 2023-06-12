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В Словакии заявили о пустых складах оружия в Европе из-за помощи Украине

Ведомости

Склады оружия по всей Европе опустошены, на их восполнение уйдет пять-десять лет. Такое мнение выразил экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини, сообщает Pravda.

«Опустошены склады по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5-10 лет», – сказал политик. Словакия, по его словам, из-за недостатка ресурсов более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине.

В марте президент Словакии Зузана Чапутова заявила об ослаблении поддержки Украины внутри страны, передавало агентство CTK. По ее словам, такая реакция обусловлена помощью беженцам. «Большинство наших граждан открыты к принятию беженцев с Украины, но большинство также думает, что их жизнь с приходом беженцев к нам ухудшилась», — отметила она.

Словакия после начала спецоперации России на Украине начала поставлять оружие Киеву. В 2022 г. страна направила Украине оружие на 168 млн евро. Евросоюз поставил на Украину вооружений на 13 млрд евро и обеспечил подготовку свыше 16 тыс. украинских военнослужащих, утверждал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Москва неоднократно выступала против западной военной помощи Киеву. В Кремле подчеркивали, что она не помешает выполнению задач военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных