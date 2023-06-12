В Словакии заявили о пустых складах оружия в Европе из-за помощи Украине

В марте президент Словакии Зузана Чапутова заявила об ослаблении поддержки Украины внутри страны, передавало агентство CTK. По ее словам, такая реакция обусловлена помощью беженцам. «Большинство наших граждан открыты к принятию беженцев с Украины, но большинство также думает, что их жизнь с приходом беженцев к нам ухудшилась», — отметила она.