В Словакии заявили о пустых складах оружия в Европе из-за помощи Украине
Склады оружия по всей Европе опустошены, на их восполнение уйдет пять-десять лет. Такое мнение выразил экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини, сообщает Pravda.
«Опустошены склады по всей Европе, все армии будут восполнять <…> запасы. Это работа на 5-10 лет», – сказал политик. Словакия, по его словам, из-за недостатка ресурсов более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине.
В марте президент Словакии Зузана Чапутова заявила об ослаблении поддержки Украины внутри страны, передавало агентство CTK. По ее словам, такая реакция обусловлена помощью беженцам. «Большинство наших граждан открыты к принятию беженцев с Украины, но большинство также думает, что их жизнь с приходом беженцев к нам ухудшилась», — отметила она.
Словакия после начала спецоперации России на Украине начала поставлять оружие Киеву. В 2022 г. страна направила Украине оружие на 168 млн евро. Евросоюз поставил на Украину вооружений на 13 млрд евро и обеспечил подготовку свыше 16 тыс. украинских военнослужащих, утверждал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Москва неоднократно выступала против западной военной помощи Киеву. В Кремле подчеркивали, что она не помешает выполнению задач военной операции.