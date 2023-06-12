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В SIPRI заявили об увеличении Россией и США числа развернутых ядерных боеголовок

Ведомости

Ядерные державы увеличили за 2022 г. число развернутых боеголовок, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). На январь этого года число боеголовок, которые хранятся на военных складах для потенциального использования, увеличилось на 86 шт., достигнув 9576 шт.

Как отмечает SIPRI, около 2000 боеголовок, почти все из которых принадлежат РФ и США, находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были установлены на ракеты или же хранились на базах размещения ядерных бомбардировщиков.

По данным на январь 2023 г., всего у США было развернуто 1770 боеголовок по сравнению с 1744 годом ранее. Россия увеличила число развернутых боеголовок до 1674 с 1588 в 2022 г. При этом общее число таких вооружений США не изменилось и составляет 3708 боеголовок у США. Россия же увеличила запасы с 4477 боеголовок до 4489.

Китай увеличил число подобных боеголовок с 350 до 410 шт., а Северная Корея – с 25 до 30, хотя SIPRI подчеркивает, что данные по арсеналам КНДР могут быть неточными.

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В начале июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 г., а до этого времени продолжат соблюдать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если это сделает и Россия. О необходимости приостановить действие договора в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. Он мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.

В Кремле сочли «важным и позитивным» заявление Салливана. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия открыта к диалогу о контроле над ядерными вооружениями, но в Кремле рассчитывают, что готовность США к переговорам должна быть подтверждена по дипломатическим каналам.

ДСНВ был подписан в 2010 г. президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договором предусматривались детальные инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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