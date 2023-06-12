В SIPRI заявили об увеличении Россией и США числа развернутых ядерных боеголовок

В начале июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 г., а до этого времени продолжат соблюдать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если это сделает и Россия. О необходимости приостановить действие договора в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. Он мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.