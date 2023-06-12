«Единая Россия» выдвинула Котюкова на пост губернатора Красноярского края
«Единая Россия» выдвинула врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова на пост главы региона, сообщается в Telegram-канале партии.
Участники предварительного голосования в рамках форума партии в Красноярске 12 июня представили свои программы для участия в выборах губернатора края, делегаты региональной конференции поддержали кандидатуру Котюкова, говорится в сообщении. Врио губернатора заявил, что программу партии на сентябрьских выборах составят вместе с экспертами на основе анализа наказов жителей.
Кандидатами предварительного голосования, помимо Котюкова, стали начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, глава Зеленогорска Михаил Сперанский, ректор Сибирского университета науки и технологий Эдхам Акбулатов и главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.
Котюков возглавил регион после досрочной отставки Александра Усса 20 апреля. Котюков – бывший заместитель министра финансов и экс-руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России. Еще в 2017 г., когда в отставку уходил тогдашний губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, Котюкова называли одним из кандидатов на пост главы региона. Врио губернатора родился в Красноярске, а в 2007–2010 гг. был в должности заместителя губернатора региона.