«Единая Россия» выдвинула Котюкова на пост губернатора Красноярского края

Котюков возглавил регион после досрочной отставки Александра Усса 20 апреля. Котюков – бывший заместитель министра финансов и экс-руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России. Еще в 2017 г., когда в отставку уходил тогдашний губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, Котюкова называли одним из кандидатов на пост главы региона. Врио губернатора родился в Красноярске, а в 2007–2010 гг. был в должности заместителя губернатора региона.