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«Единая Россия» выдвинула Котюкова на пост губернатора Красноярского края

Ведомости

«Единая Россия» выдвинула врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова на пост главы региона, сообщается в Telegram-канале партии.

Участники предварительного голосования в рамках форума партии в Красноярске 12 июня представили свои программы для участия в выборах губернатора края, делегаты региональной конференции поддержали кандидатуру Котюкова, говорится в сообщении. Врио губернатора заявил, что программу партии на сентябрьских выборах составят вместе с экспертами на основе анализа наказов жителей.

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Кандидатами предварительного голосования, помимо Котюкова, стали начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, глава Зеленогорска Михаил Сперанский, ректор Сибирского университета науки и технологий Эдхам Акбулатов и главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.

Котюков возглавил регион после досрочной отставки Александра Усса 20 апреля. Котюков – бывший заместитель министра финансов и экс-руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России. Еще в 2017 г., когда в отставку уходил тогдашний губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, Котюкова называли одним из кандидатов на пост главы региона. Врио губернатора родился в Красноярске, а в 2007–2010 гг. был в должности заместителя губернатора региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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