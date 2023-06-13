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Минобороны сообщило об ударе по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ

Ведомости

Ночью 13 июня российские военные нанесли удар по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и по складу боеприпасов иностранного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС). 

В ведомстве также сообщили о продолжающихся попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении и в районе Артемовска (украинское название – Бахмут). ВС России отразили две атаки к югу от Артемовска, в направлении Клещеевки, противник не смог вклиниться в оборону. В результате боев в этом районе было уничтожено до 350 украинских военнослужащих. На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 270 бойцов и четыре танка.

На Времевском выступе в наступление перешли подразделения, «наспех сформированные из остатков бригад ВСУ», которые ранее понесли большие потери. Все атаки украинской армии были отражены, подчеркнули в Минобороны. Также атаки были отражены в районе Макаровки в ДНР. 

Помимо этого ВС России пресекли деятельность группы диверсантов в Харьковской области. Всего на Купянском направлении уничтожили до 35 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных