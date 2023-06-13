Минобороны сообщило об ударе по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ
Ночью 13 июня российские военные нанесли удар по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и по складу боеприпасов иностранного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
В ведомстве также сообщили о продолжающихся попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении и в районе Артемовска (украинское название – Бахмут). ВС России отразили две атаки к югу от Артемовска, в направлении Клещеевки, противник не смог вклиниться в оборону. В результате боев в этом районе было уничтожено до 350 украинских военнослужащих. На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 270 бойцов и четыре танка.
На Времевском выступе в наступление перешли подразделения, «наспех сформированные из остатков бригад ВСУ», которые ранее понесли большие потери. Все атаки украинской армии были отражены, подчеркнули в Минобороны. Также атаки были отражены в районе Макаровки в ДНР.
Помимо этого ВС России пресекли деятельность группы диверсантов в Харьковской области. Всего на Купянском направлении уничтожили до 35 военнослужащих.