Минобороны сообщило об ударе по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ

В ведомстве также сообщили о продолжающихся попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении и в районе Артемовска (украинское название – Бахмут). ВС России отразили две атаки к югу от Артемовска, в направлении Клещеевки, противник не смог вклиниться в оборону. В результате боев в этом районе было уничтожено до 350 украинских военнослужащих. На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 270 бойцов и четыре танка.