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Комитет Госдумы по охране здоровья возглавил Бадма Башанкаев

Ведомости

Комитет Государственной думы по охране здоровья возглавил Бадма Башанкаев. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Там уточнили, что решение о назначении Башанкаева председателем комитета принято депутатами единогласно.

Прежний глава комитета Дмитрий Хубезов заявил о своем намерении покинуть пост 31 мая на заседании генсовета «Единой России». Он объяснил свое решение желанием отправиться добровольцем на спецоперацию на Украине.

После начала мобилизации Хубезов работал в военном госпитале под Лисичанском. «Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя. Когда я уезжал в первый раз [из зоны боевых действий], я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом», – заявил Хубезов.

Собеседник «Ведомостей», близкий к Хубезову, рассказывал, что депутат давно обсуждал возможность сложить с себя полномочия председателя комитета, но нужно было завершить дела. Другой источник в Госдуме объяснял, что в данном случае это «аппаратная победа» спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

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Башанкаев родился в 1978 г. До назначения на пост председателя был замглавы комитета. Окончил Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова и еще ряд профильных образовательных учреждений. Избран в Госдуму по 15-му избирательному округу (Республика Калмыкия). В октябре 2022 г. сообщалось, что депутат добровольно мобилизовался в ряды российской армии, чтобы оказывать медицинскую помощь военнослужащим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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