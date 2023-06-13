Комитет Госдумы по охране здоровья возглавил Бадма Башанкаев
Комитет Государственной думы по охране здоровья возглавил Бадма Башанкаев. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Там уточнили, что решение о назначении Башанкаева председателем комитета принято депутатами единогласно.
Прежний глава комитета Дмитрий Хубезов заявил о своем намерении покинуть пост 31 мая на заседании генсовета «Единой России». Он объяснил свое решение желанием отправиться добровольцем на спецоперацию на Украине.
После начала мобилизации Хубезов работал в военном госпитале под Лисичанском. «Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя. Когда я уезжал в первый раз [из зоны боевых действий], я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом», – заявил Хубезов.
Собеседник «Ведомостей», близкий к Хубезову, рассказывал, что депутат давно обсуждал возможность сложить с себя полномочия председателя комитета, но нужно было завершить дела. Другой источник в Госдуме объяснял, что в данном случае это «аппаратная победа» спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
Башанкаев родился в 1978 г. До назначения на пост председателя был замглавы комитета. Окончил Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова и еще ряд профильных образовательных учреждений. Избран в Госдуму по 15-му избирательному округу (Республика Калмыкия). В октябре 2022 г. сообщалось, что депутат добровольно мобилизовался в ряды российской армии, чтобы оказывать медицинскую помощь военнослужащим.