Минобороны сообщило об уничтожении позиций обстреливающих Белгородскую область

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. С этого момента приграничные районы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Накануне, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами признал, что к ударам противника по российской территории «можно было бы, наверное, лучше подготовиться». Он пообещал, что проблема будет решена. Еще в феврале глава государства призвал Минобороны не допускать обстрелов приграничных регионов со стороны Украины.