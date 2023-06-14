Минобороны сообщило об уничтожении позиций обстреливающих Белгородскую область
Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами уничтожают позиции, с которых вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают территорию Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы противника», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Удары наносятся из гаубиц «Мста-Б» и Д-30. В опубликованном видео один из российских военнослужащих рассказал, что после доклада разведки о позициях противника артиллеристы выезжают на огневую позицию. Помимо гаубиц, для корректировки используются беспилотники. В частности, во время съемок ролика российские военные уничтожили две цели.
Российская армия поражает взводные опорные пункты ВСУ, которые находятся вдоль границы России и из которых противник обстреливает территорию страны, уточнил артиллерист.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. С этого момента приграничные районы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Накануне, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами признал, что к ударам противника по российской территории «можно было бы, наверное, лучше подготовиться». Он пообещал, что проблема будет решена. Еще в феврале глава государства призвал Минобороны не допускать обстрелов приграничных регионов со стороны Украины.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.