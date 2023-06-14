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Минобороны сообщило об уничтожении позиций обстреливающих Белгородскую область

Ведомости

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами уничтожают позиции, с которых вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают территорию Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы противника», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Удары наносятся из гаубиц «Мста-Б» и Д-30. В опубликованном видео один из российских военнослужащих рассказал, что после доклада разведки о позициях противника артиллеристы выезжают на огневую позицию. Помимо гаубиц, для корректировки используются беспилотники. В частности, во время съемок ролика российские военные уничтожили две цели.

Российская армия поражает взводные опорные пункты ВСУ, которые находятся вдоль границы России и из которых противник обстреливает территорию страны, уточнил артиллерист.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. С этого момента приграничные районы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Накануне, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами признал, что к ударам противника по российской территории «можно было бы, наверное, лучше подготовиться». Он пообещал, что проблема будет решена. Еще в феврале глава государства призвал Минобороны не допускать обстрелов приграничных регионов со стороны Украины.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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