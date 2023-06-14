В Кремле опровергли обсуждение аренды Крыма на переговорах в 2022 году

О том, что в ходе переговоров в Стамбуле был предварительно подписан документ, накануне, 13 июня, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами. «В ходе переговоров в Стамбуле мы же парафировали этот документ, долго, долго спорили, бодались там и так далее, но документ-то такой толстый, и он парафирован. <...> Они просто выбросили его потом, и все», – сказал он, подчеркнув, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной.