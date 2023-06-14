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В Кремле опровергли обсуждение аренды Крыма на переговорах в 2022 году

Ведомости

Москва и Киев не обсуждали вопрос аренды Крыма на переговорах в 2022 г., поскольку полуостров является неотъемлемой частью России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Нет, это не так. <...> Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это российский регион», – сказал он, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об обсуждении Москвой и Киевом условий аренды Крыма в 2022 г.

Ранее сегодня, 14 июня, Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что на переговорах в Стамбуле в марте 2022 г. российская и украинская делегации хотели договориться об аренде Крыма, но впоследствии от этой идеи отказались. «Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор», – сказал он (цит. по «БелТА»). Лукашенко также отметил, что сейчас подписание этого договора невозможно, поскольку Крым стал частью России по Конституции. 

О том, что в ходе переговоров в Стамбуле был предварительно подписан документ, накануне, 13 июня, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами. «В ходе переговоров в Стамбуле мы же парафировали этот документ, долго, долго спорили, бодались там и так далее, но документ-то такой толстый, и он парафирован. <...> Они просто выбросили его потом, и все», – сказал он, подчеркнув, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. 

С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных