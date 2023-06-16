Газета
Политика

Песков: модерировать пленарную сессию ПМЭФ будет политолог Саймс

Ведомости

Модерировать пленарную сессию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет политолог Дмитрий Саймс. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На пленарной сессии будет президент РФ Владимир Путин, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, модерировать сессию будет почетный президент National Interest из Вашингтона – Дмитрий Саймс», – уточнил Песков.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Песков пояснил, что сначала выступят Путин и Теббун, после чего начнется модерируемая дискуссия. «Как всегда ожидаем интересный разговор и насыщенное выступление. Ну в данном случае я могу говорить за выступление Путина – действительно подготовлен очень солидный материал», – заявил пресс-секретарь.

В ходе выступления на пленарной сессии Путин даст детальную оценку положению дел в экономике, социально-экономической сфере, глобальных экономических процессов и очертит перспективы на ближнее и среднесрочное будущее, добавил Песков.

Саймс известен как американский политолог советского происхождения. Он родился в Москве в 1947 г. Является издателем американского журнала «The National Interest». Саймс также вел ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Ранее по теме: Песков раскрыл возможное содержание выступления Путина на ПМЭФе

14 июня Песков сообщил журналистам об участии Путина в пленарном заседании ПМЭФа. По его словам, глава государства будет участвовать только в пленарном заседании 16 июня «в районе двух» часов.

ПМЭФ в этом году проходит в 26-й раз с 14 по 17 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных