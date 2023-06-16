Песков: модерировать пленарную сессию ПМЭФ будет политолог Саймс
Модерировать пленарную сессию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет политолог Дмитрий Саймс. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«На пленарной сессии будет президент РФ Владимир Путин, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, модерировать сессию будет почетный президент National Interest из Вашингтона – Дмитрий Саймс», – уточнил Песков.
Песков пояснил, что сначала выступят Путин и Теббун, после чего начнется модерируемая дискуссия. «Как всегда ожидаем интересный разговор и насыщенное выступление. Ну в данном случае я могу говорить за выступление Путина – действительно подготовлен очень солидный материал», – заявил пресс-секретарь.
В ходе выступления на пленарной сессии Путин даст детальную оценку положению дел в экономике, социально-экономической сфере, глобальных экономических процессов и очертит перспективы на ближнее и среднесрочное будущее, добавил Песков.
Саймс известен как американский политолог советского происхождения. Он родился в Москве в 1947 г. Является издателем американского журнала «The National Interest». Саймс также вел ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
14 июня Песков сообщил журналистам об участии Путина в пленарном заседании ПМЭФа. По его словам, глава государства будет участвовать только в пленарном заседании 16 июня «в районе двух» часов.
ПМЭФ в этом году проходит в 26-й раз с 14 по 17 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран.