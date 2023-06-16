Песков: модерировать пленарную сессию ПМЭФ будет политолог Саймс

Песков пояснил, что сначала выступят Путин и Теббун, после чего начнется модерируемая дискуссия. «Как всегда ожидаем интересный разговор и насыщенное выступление. Ну в данном случае я могу говорить за выступление Путина – действительно подготовлен очень солидный материал», – заявил пресс-секретарь.