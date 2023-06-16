Путин: западные страны сами отменяют собственную деловую репутацию

«Конечно, на этих [глобальных] рынках у России есть не только партнеры и друзья, есть и недоброжелатели. <...> Таким участникам рынка не нужны конкуренты, поэтому они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития. Как сейчас говорят, стараются отменить их. Однако подобные попытки приводят лишь к тому, что западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию», – сказал глава государства.