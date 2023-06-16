Путин: западные страны сами отменяют собственную деловую репутацию
Западным странам не нужны конкуренты на рынке, поэтому они сдерживают новые центры развития, теряя собственную деловую репутацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Конечно, на этих [глобальных] рынках у России есть не только партнеры и друзья, есть и недоброжелатели. <...> Таким участникам рынка не нужны конкуренты, поэтому они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития. Как сейчас говорят, стараются отменить их. Однако подобные попытки приводят лишь к тому, что западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию», – сказал глава государства.