В Нальчике задержали гражданина Украины по делу о шпионаже

В июне ФСБ задержала бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), по версии следствия, работавших на украинскую разведку. Были задержаны и граждане России, которым вменяют передачу разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, а также подготовку к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения российских военных, участвующих в спецоперации.