В Нальчике задержали гражданина Украины по делу о шпионаже
В Кабардино-Балкарской Республике задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Мужчину задержали в Нальчике. По версии ведомства, он по заданию Службы безопасности Украины собрал и передал им информацию «военного характера», которая направлена против безопасности России.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). ФСБ продолжает оперативно-разыскные мероприятия.
В мае сообщалось, что гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Суд установил, что Андрей Петкевич «по заданию разведывательных служб Украины» пытался вербовать работников российских оборонных предприятий «из числа секретоносителей». Его целями были вербовка и получение охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.
В июне ФСБ задержала бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), по версии следствия, работавших на украинскую разведку. Были задержаны и граждане России, которым вменяют передачу разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, а также подготовку к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения российских военных, участвующих в спецоперации.