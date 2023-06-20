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В Нальчике задержали гражданина Украины по делу о шпионаже

Ведомости

В Кабардино-Балкарской Республике задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчину задержали в Нальчике. По версии ведомства, он по заданию Службы безопасности Украины собрал и передал им информацию «военного характера», которая направлена против безопасности России.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). ФСБ продолжает оперативно-разыскные мероприятия.

В мае сообщалось, что гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Суд установил, что Андрей Петкевич «по заданию разведывательных служб Украины» пытался вербовать работников российских оборонных предприятий «из числа секретоносителей». Его целями были вербовка и получение охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

Ранее по теме: ФСБ задержала бывших работников ОПК по делу о работе на Украину

В июне ФСБ задержала бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), по версии следствия, работавших на украинскую разведку. Были задержаны и граждане России, которым вменяют передачу разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, а также подготовку к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения российских военных, участвующих в спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных