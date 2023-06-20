Telegram оштрафовали за неудаление каналов с данными о российской армии

20 июня также за неудаление недостоверной информации о спецоперации был впервые оштрафован мессенджер Viber. Сумма штрафа составила 1 млн руб. Уточняется, что Роскомнадзор направил Viber Media шесть уведомлений о необходимости удалить информацию о российской армии, но мессенджер не сделал этого. Как пишут «Известия», представитель компании в суде пояснил, что Viber удалил группы из поисковой выдачи и сделал их недоступными на территории России. Полное их удаление невозможно, заявил представитель.