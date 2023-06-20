Газета
Политика

Telegram оштрафовали за неудаление каналов с данными о российской армии

Ведомости

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за неудаление недостоверной информации о действиях российских военных в ходе спецоперации. Об этом сообщают «РИА Новости».

Telegram Messenger Inc. признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Такое решение суд принял из-за неудаления 32 Telegram-каналов с недостоверной информацией.

20 июня также за неудаление недостоверной информации о спецоперации был впервые оштрафован мессенджер Viber. Сумма штрафа составила 1 млн руб. Уточняется, что Роскомнадзор направил Viber Media шесть уведомлений о необходимости удалить информацию о российской армии, но мессенджер не сделал этого. Как пишут «Известия», представитель компании в суде пояснил, что Viber удалил группы из поисковой выдачи и сделал их недоступными на территории России. Полное их удаление невозможно, заявил представитель.

В августе 2022 г. суд уже также оштрафовал Telegram за неудаление бота с данными российских военных, которые участвуют в спецоперации, и каналов с недостоверной информацией про армию. Тогда сумма штрафа составила 4 млн руб.

С начала спецоперации на Украине, которую Россия начала в феврале 2022 г., Роскомнадзор заблокировал около 206 000 информационных ресурсов, которые распространяли фейковые сообщения о российской армии, а также призывы к несанкционированным митингам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных