Telegram оштрафовали за неудаление каналов с данными о российской армии
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за неудаление недостоверной информации о действиях российских военных в ходе спецоперации. Об этом сообщают «РИА Новости».
Telegram Messenger Inc. признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Такое решение суд принял из-за неудаления 32 Telegram-каналов с недостоверной информацией.
20 июня также за неудаление недостоверной информации о спецоперации был впервые оштрафован мессенджер Viber. Сумма штрафа составила 1 млн руб. Уточняется, что Роскомнадзор направил Viber Media шесть уведомлений о необходимости удалить информацию о российской армии, но мессенджер не сделал этого. Как пишут «Известия», представитель компании в суде пояснил, что Viber удалил группы из поисковой выдачи и сделал их недоступными на территории России. Полное их удаление невозможно, заявил представитель.
В августе 2022 г. суд уже также оштрафовал Telegram за неудаление бота с данными российских военных, которые участвуют в спецоперации, и каналов с недостоверной информацией про армию. Тогда сумма штрафа составила 4 млн руб.
С начала спецоперации на Украине, которую Россия начала в феврале 2022 г., Роскомнадзор заблокировал около 206 000 информационных ресурсов, которые распространяли фейковые сообщения о российской армии, а также призывы к несанкционированным митингам.