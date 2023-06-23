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Политика

Песков заявил о рациональном зерне в заявлении Обамы по Крыму

Ведомости

В словах экс-президента США Барака Обамы о поддержке многими крымчанами присоединения к РФ, а также сторонников России в Раде, есть «рациональные зерна». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что вступления в состав России хотело «практически все население» Крыма.

«В этих заявлениях безусловно такие рациональные зерна содержатся...там (в украинском парламенте – "Ведомости") действительно была...достаточно большая фракция политиков, которые действительно поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, которые выступали против насаждения русофобии. И не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации, это тоже ни для кого не секрет», – рассказал он.

Ранее Обама в интервью CNN заявил, что Украина в 2014 г. отличалась от Украины сегодняшней. «В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия...даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была сложной», – рассказал он.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

17 марта, накануне Дня воссоединения Крыма с Россией, Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в ходе которого заявил, что вопросы безопасности полуострова носят приоритетный характер. Он подчеркнул, что Россия продолжит системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, повышать качество жизни и доходы семей, а также наращивать инвестиционный, промышленный и туристический потенциал полуострова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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