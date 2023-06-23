Песков заявил о рациональном зерне в заявлении Обамы по Крыму
В словах экс-президента США Барака Обамы о поддержке многими крымчанами присоединения к РФ, а также сторонников России в Раде, есть «рациональные зерна». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что вступления в состав России хотело «практически все население» Крыма.
«В этих заявлениях безусловно такие рациональные зерна содержатся...там (в украинском парламенте – "Ведомости") действительно была...достаточно большая фракция политиков, которые действительно поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, которые выступали против насаждения русофобии. И не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации, это тоже ни для кого не секрет», – рассказал он.
Ранее Обама в интервью CNN заявил, что Украина в 2014 г. отличалась от Украины сегодняшней. «В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия...даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была сложной», – рассказал он.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
17 марта, накануне Дня воссоединения Крыма с Россией, Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в ходе которого заявил, что вопросы безопасности полуострова носят приоритетный характер. Он подчеркнул, что Россия продолжит системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, повышать качество жизни и доходы семей, а также наращивать инвестиционный, промышленный и туристический потенциал полуострова.