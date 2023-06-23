Песков заявил о рациональном зерне в заявлении Обамы по Крыму

«В этих заявлениях безусловно такие рациональные зерна содержатся...там (в украинском парламенте – "Ведомости") действительно была...достаточно большая фракция политиков, которые действительно поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, которые выступали против насаждения русофобии. И не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации, это тоже ни для кого не секрет», – рассказал он.