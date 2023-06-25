Путин сообщил, что в первую очередь уделяет внимание вопросам спецоперации

По словам Путина, он также находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения», – рассказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).