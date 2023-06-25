Путин сообщил, что в первую очередь уделяет внимание вопросам спецоперации
Президент России Владимир Путин сообщил, что первостепенно уделяет внимание вопросам спецоперации. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.
«Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», – отметил президент (цитата по «РИА Новости»).
По словам Путина, он также находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения», – рассказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что ведется постоянное обсуждение того, что можно улучшить, чего не хватает, и какими мерами этого можно достичь.
5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин предпочитает иметь разные источники информации по теме спецоперации на Украине, и наряду с официальными докладами он общается с ответственными на местах. По словам представителя Кремля, «связь налажена». Звонки осуществляются «достаточно оперативно» по команде президента, добавил он. При этом публиковать стенограммы таких бесед не планируется. Песков подчеркнул, что Путин «раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимым».