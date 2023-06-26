Минобороны сообщило об ударе по украинским складам боеприпасов
Ночью 26 июня российские войска с моря нанесли удар по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран, назначенные объекты поражены, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
В Минобороны также сообщили об уничтожении узла связи 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ивановка Донецкой народной республики (ДНР). Также российским войскам удалось поразить пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области.
В Минобороны, кроме того, уточнили об уничтожении в течение суток средствами противовоздушной обороны (ПВО) девятнадцати украинских беспилотников в районах населенных пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), Владимировка, Спорное ДНР, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, Пролетарка Херсонской области.
Также в Минобороны рассказали, что в течение прошедших суток ВСУ продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях. Так, на донецком направлении в районе населенного пункта Спорное ДНР отражено две атаки противника. На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Терны и Торское ДНР. На южно-донецком направлении в районе Времевского выступа отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь ДНР.