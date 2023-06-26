Минобороны сообщило об ударе по украинским складам боеприпасов

Также в Минобороны рассказали, что в течение прошедших суток ВСУ продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях. Так, на донецком направлении в районе населенного пункта Спорное ДНР отражено две атаки противника. На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Терны и Торское ДНР. На южно-донецком направлении в районе Времевского выступа отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь ДНР.