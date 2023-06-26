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Минобороны сообщило об ударе по украинским складам боеприпасов

Ведомости

Ночью 26 июня российские войска с моря нанесли удар по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран, назначенные объекты поражены, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили об уничтожении узла связи 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ивановка Донецкой народной республики (ДНР). Также российским войскам удалось поразить пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области.

В Минобороны, кроме того, уточнили об уничтожении в течение суток средствами противовоздушной обороны (ПВО) девятнадцати украинских беспилотников в районах населенных пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), Владимировка, Спорное ДНР, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, Пролетарка Херсонской области.

Также в Минобороны рассказали, что в течение прошедших суток ВСУ продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южно-донецком направлениях. Так, на донецком направлении в районе населенного пункта Спорное ДНР отражено две атаки противника. На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Терны и Торское ДНР. На южно-донецком направлении в районе Времевского выступа отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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