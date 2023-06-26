Посол России в Триполи сообщил о восстановлении дипломатического присутствия в Ливии
Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. Об этом рассказал посол России в Триполи Айдар Аганин.
«Дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений», – сообщил Аганин (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что условия безопасности в Ливии улучшились, «страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог». К возобновлению работы посольства готовились заранее, с сентября 2022 г. в столице Ливии работала группа российских дипломатов.
В 2013 г. из-за обострения ситуации в Ливии и попытки нападения на посольство российские дипломаты были эвакуированы в Тунис, а впоследствии самолет привез их в Москву. В 2020 г. глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия возобновляет деятельность посольства в Ливии, но базироваться оно будет в Тунисе.