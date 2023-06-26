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Политика

Посол России в Триполи сообщил о восстановлении дипломатического присутствия в Ливии

Ведомости

Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. Об этом рассказал посол России в Триполи Айдар Аганин.

«Дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений», – сообщил Аганин (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что условия безопасности в Ливии улучшились, «страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог». К возобновлению работы посольства готовились заранее, с сентября 2022 г. в столице Ливии работала группа российских дипломатов.

В 2013 г. из-за обострения ситуации в Ливии и попытки нападения на посольство российские дипломаты были эвакуированы в Тунис, а впоследствии самолет привез их в Москву. В 2020 г. глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия возобновляет деятельность посольства в Ливии, но базироваться оно будет в Тунисе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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