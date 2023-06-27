Матвиенко рассказала об отказе от сотрудничества с Соросом во время встречи

«Ко мне попросился на встречу господин Сорос, который с 1990-х гг. под видом грантов, которые выделялись якобы на модернизацию образования, – на самом деле эти деньги осваивали их эксперты и специалисты, которых направляли к нам. Так вот, они сидели и писали за нас учебники истории. Понятно, в каком ключе они были написаны», – сказала Матвиенко.