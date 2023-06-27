Матвиенко рассказала об отказе от сотрудничества с Соросом во время встречи
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в период своего вице-премьерства отказала американскому инвестору Джорджу Соросу в сотрудничестве в области образования. Об этом рассказала сама спикер на встрече с участниками проекта «Поезд памяти» в Уфе. Матвиенко была вице-премьером России с 1998 по 2003 г.
«Ко мне попросился на встречу господин Сорос, который с 1990-х гг. под видом грантов, которые выделялись якобы на модернизацию образования, – на самом деле эти деньги осваивали их эксперты и специалисты, которых направляли к нам. Так вот, они сидели и писали за нас учебники истории. Понятно, в каком ключе они были написаны», – сказала Матвиенко.
По ее словам, финансист тогда рассказал о подготовленном транше на $100 млн. Она отметила, что отказалась от предлагаемых инвестором средств и сказала, что «мы на образование свои деньги найдем». «Историю должны писать наши ученые, историки, преподаватели. Мы больше в ваших услугах не нуждаемся», – процитировала она свой ответ инвестору.
После услышанного ответа, по словам Матвиенко, «было ощущение, что человек сбросил маску». Матвиенко уточнила, что у Сороса был «злобный взгляд, злобное лицо» и что он не «ожидал такого ответа». В завершение истории спикер отметила, что с приходом президента России Владимира Путина «многое [было] переосмыслено».
Сорос является создателем ряда фондов, в частности фонда «Открытое общество» (Open Society Fund, нежелательная организация в РФ). В 2017 г. инвестор передал своему фонду порядка $18 млрд, что сделало его вторым по величине активов благотворительным фондом в США. 11 июня 2023 г. газета The Wall Street Journal сообщила, что 92-летний инвестор начал передачу своего бизнеса стоимостью $25 млрд младшему сыну Александру Соросу.